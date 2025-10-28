El clima acompaña: Otro día radiante entre montañas y cielos despejados

Después de un lunes primaveral, este martes 28 de octubre promete otra jornada ideal para disfrutar del aire libre en la Comarca Andina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin lluvias a la vista.

Desde temprano, el sol ya se hace notar entre los cerros y el amarillo intenso de las retamas empieza a teñir los caminos, marcando uno de los paisajes más esperados del año en la cordillera.

Mañana fresca, pero con sol pleno

La jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 4 o 5 grados, sin viento fuerte y con cielo algo nublado. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo y la sensación térmica se volverá más templada.

Tarde templada y luminosa

Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 15 a 18°C, con viento del norte entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h. Las condiciones seguirán siendo estables, con baja probabilidad de precipitaciones (0% según el SMN).

Será una tarde ideal para pasear, disfrutar del patio o aprovechar para alguna caminata corta por la zona.

El índice UV será alto a muy alto entre el mediodía y las 15 horas, por lo que se recomienda usar protector solar, aun con nubosidad parcial.

Noche tranquila

Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C y viento leve del oeste.

En resumen

Temperatura máxima: 15° a 18°C

Mínima: 4°C

Cielo: Algo a parcialmente nublado

Precipitaciones: No se esperan lluvias

Viento: Moderado del norte, con ráfagas de hasta 59 km/h

Índice UV: Alto a muy alto durante la tarde

Primavera a pleno en la Comarca

El paisaje cordillerano se encuentra en uno de sus momentos más lindos: las retamas en flor empiezan a cubrir las laderas y caminos, marcando el transcurso visible de la primavera andina. Una postal que invita a salir, respirar aire puro y disfrutar del entorno natural.

Además, hoy se celebra

Día Mundial de la Animación , en homenaje a la primera proyección pública de cine animado (1892).

Día Mundial del Judo, en recuerdo del nacimiento de Jigoro Kano, creador de este arte marcial japonés.

