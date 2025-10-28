21° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoPrimaveraSMNLago PueloEl HoyoEpuyenEl Bolsón
28 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El clima acompaña: Otro día radiante entre montañas y cielos despejados

El clima de este martes 28 de octubre promete una jornada estable, con sol, viento moderado y temperaturas templadas, ideal para disfrutar al aire libre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Después de un lunes primaveral, este martes 28 de octubre promete otra jornada ideal para disfrutar del aire libre en la Comarca Andina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin lluvias a la vista.

 

Desde temprano, el sol ya se hace notar entre los cerros y el amarillo intenso de las retamas empieza a teñir los caminos, marcando uno de los paisajes más esperados del año en la cordillera.

 

Mañana fresca, pero con sol pleno

 

La jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 4 o 5 grados, sin viento fuerte y con cielo algo nublado. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo y la sensación térmica se volverá más templada.

 

Tarde templada y luminosa

 

Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 15 a 18°C, con viento del norte entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h. Las condiciones seguirán siendo estables, con baja probabilidad de precipitaciones (0% según el SMN).

 

Será una tarde ideal para pasear, disfrutar del patio o aprovechar para alguna caminata corta por la zona.
El índice UV será alto a muy alto entre el mediodía y las 15 horas, por lo que se recomienda usar protector solar, aun con nubosidad parcial.

 

 

Noche tranquila

 

Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C y viento leve del oeste.

 

En resumen

 

  • Temperatura máxima: 15° a 18°C

     

  • Mínima: 4°C

     

  • Cielo: Algo a parcialmente nublado

     

  • Precipitaciones: No se esperan lluvias

     

  • Viento: Moderado del norte, con ráfagas de hasta 59 km/h

     

  • Índice UV: Alto a muy alto durante la tarde

     

Primavera a pleno en la Comarca

 

El paisaje cordillerano se encuentra en uno de sus momentos más lindos: las retamas en flor empiezan a cubrir las laderas y caminos, marcando el transcurso visible de la primavera andina. Una postal que invita a salir, respirar aire puro y disfrutar del entorno natural.

 

Además, hoy se celebra

 

  • Día Mundial de la Animación, en homenaje a la primera proyección pública de cine animado (1892).

     

  • Día Mundial del Judo, en recuerdo del nacimiento de Jigoro Kano, creador de este arte marcial japonés.

     

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “La gente pide obras y sin embargo vota un gobierno que deliberadamente no hace obras”
2
 Leandro Franco, oficial del Servicio Penitenciario, se recibió de abogado y celebró su logro en Esquel
3
 Llegan las bicicletas acuáticas a La Zeta: Una propuesta de turismo inclusivo y "cero impacto" para Esquel
4
 Tragedia en Misiones: 9 muertos y un estremecedor audio del conductor antes de morir
5
 ¿Qué pasa si no votaste en las elecciones 2025 en Chubut?
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -