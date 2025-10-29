16°
Miércoles 29 de Octubre de 2025
RED43 sociedad
29 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Comenzó el torneo de Futsal y Vóley con 18 equipos de trabajadores

La competencia, organizada por SOEME y ZO por el Día del Empleado Municipal, continúa este jueves con los encuentros de la Zona B en el Gimnasio Municipal.
El deporte y la integración se tomaron el Gimnasio Municipal de Esquel con el inicio del Torneo Municipal de Futsal y Vóley, un evento tradicional organizado anualmente por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) con motivo de celebrar el Día del Empleado Municipal el próximo 8 de noviembre.

 

 

La apertura oficial, realizada en la noche del martes, estuvo marcada por un sentido homenaje al recolector Jesús Cariñanco, brindando un momento emotivo antes de dar paso a la competencia que reúne a trabajadores y trabajadoras municipales en un espacio de recreación y compañerismo.

 

 

Resultados de la Primera Jornada

 

El torneo cuenta con la participación de diez equipos de futsal y ocho de vóley. La jornada inaugural se disputó en simultáneo en el Gimnasio Municipal, con encuentros correspondientes a la Zona A de ambas disciplinas.

 

 

Futsal

 

En la rama de Futsal, el equipo integrado por funcionarios municipales, Gabinete, mostró contundencia en su debut, imponiéndose por un amplio margen:

 

 

  • Gabinete derrotó a Cultura por 6 a 0.

     

 

  • A continuación, el equipo de Deportes superó a SOEME Futsal por 4 a 1, cerrando así la primera noche de la disciplina.

     

 

Vóley

 

La disciplina de Vóley ofreció duelos de gran paridad y emoción, resolviéndose ambos encuentros en tie-break:

 

 

  • Centro de Día venció a Patagonia Tropical por 2 sets a 1, con parciales de 25-23, 12-25 y 15-12.

     

 

  • Por su parte, Jardín 2414 se impuso a Dos 40 también por 2 sets a 1, con parciales de 25-17, 21-25 y 15-13, en otro encuentro de alto nivel.

     

 

Próximos Encuentros

 

La actividad continuará este jueves 30 de octubre con el debut de los equipos de la Zona B en ambas disciplinas.

Futsal (Zona B)

 

 

Mitre vs El Rejunte 22:00 hs

 

Terminal vs La Planta 23:00 hs

 

Vóley (Zona B)Horario

 

Deportes vs Desarrollo 70/30 22:00 hs

 

Jardines Maternales vs Hache Ce De 23:00 hs

 

 

F.P

 

Sociedad
Comarca Andina
Comarca Andina
