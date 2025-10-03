Florecen los tulipanes y llegan los primeros visitantes

Desde sus redes sociales, Tulipanes Patagonia está transmitiendo en vivo el crecimiento y florecimiento de los bulbos, un mar de colores esperado por locales y turistas en octubre.

La llegada de las primeras hileras florecidas coincidió con los primeros visitantes que disfrutan de la zona, que posaron junto al dueño del lugar, Carlos Ledesma

"Ya tenemos unas 5 variedades tempranas floreciendo y miles de narcisos y jacintos en flor", celebraron desde los posteos digitales, explicando que los horarios de visita aún son reducidos: "hasta el 6 de octubre solo abriremos de 14 a 19 horas", sin embargo, a no apurarse porque "a partir del 7 de octubre, de 9 a 19 horas", jornada completa para disfrutar de la belleza floral de la primavera patagónica.

El cultivo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin.

SL