Comenzaron las instancias selectivas de los Juegos Culturales Chubutenses 2025

A través de la Subsecretaría de Cultura, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, llevó a cabo la etapa selectiva de los Juegos Culturales Chubutenses 2025 en la Escuela de Arte N°759 de Trelew, con la participación de 180 jóvenes provenientes de esa ciudad, de Rawson y Puerto Madryn.



Cabe mencionar que la misma instancia ya se desarrolló en la zona que encabeza Comodoro Rivadavia, que incluye también a participantes de Rada Tilly y Sarmiento.

La competencia, en un trabajo conjunto con el programa Juegos Comunales de Chubut Deportes, definió los primeros puestos de estas dos zonas, que representarán a sus ciudades en la final provincial prevista para febrero de 2026.

En la disciplina Literatura, en el rubro poesía, los ganadores fueron Alex Rojas Roccato de Puerto Madryn en la categoría Sub 15 y Ezequiel Agustín Rodríguez Otero de Rawson en la categoría Sub 18.En Artes Plásticas, rubro Dibujo Digital, ganó María Patiño Vidal de Puerto Madryn en la categoría Sub 18. En Teatro, rubro Teatro Grupal, resultó ganador el grupo de Madryn integrado por Federica Vanegas, Mariano Muñoz y Francesca Balcaza.En Danza, rubro Pareja Tradicional, se impusieron Thiago Llamba Raffa y Alahi Calfunao de Trelew en Sub 15, y Luna Pintos y Nicolás Ezequiel Barría de Rawson en Sub 18; en Pareja Estilizada, la categoría Sub 18 fue para Geremías Fois y Micaela Castro de Trelew; en Solista Danza Extranjera, Rocío Dimundo de Rawson se coronó en Sub 15 y Paula Vila de Puerto Madryn en Sub 18.En la categoría Pareja Danza Extranjera Sub 15, ganaron Cinthia Tapia y Evangelina Soto de Trelew; y en Malambo, los triunfadores fueron Thiago Llamba Raffa de Rawson en Sub 15 y Canela Gómez, también de Rawson, en Sub 18.En Música, rubro Solista Vocal, Josefina Fernández de Trelew ganó en Sub 15 y Lautaro Yanosky de Puerto Madryn en Sub 18; en Solista Instrumental, Tahiel Parra Pérez de Trelew se consagró en Sub 15; y en Conjunto Musical, el grupo de Trelew integrado por Gino Rocco, Alejo Tolosa, Luca Pontiliano, Josefina Fernández y Sofía Fuentealba resultó ganador en su categoría.

Las próximas sedes del selectivo se desarrollarán en Gastre el 16 de octubre, Río Mayo el 22 de octubre, Trevelin el 30 de octubre, 28 de Julio el 5 de noviembre, Gobernador Costa el 12 de noviembre y Cholila el 26 de noviembre, sumando a jóvenes de localidades vecinas en cada región.Este certamen forma parte de una política pública destinada a promover el arte y la cultura entre los jóvenes, generando espacios de expresión, formación y participación comunitaria, fortaleciendo la identidad local y fomentando la creatividad, la vocación artística y la diversidad de expresiones culturales en toda la provincia.La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años provenientes de escuelas, clubes, ONGs, sociedades de fomento, centros vecinales e instituciones de la sociedad civil, y contempla categorías Sub 15, Sub 18 y Única, según la disciplina.El programa incluye disciplinas individuales como canto solista, solista instrumental, freestyle, fotografía, pintura, dibujo, dibujo digital, cuento, poesía, video minuto, teatro unipersonal, solista de danza extranjera, solista de danza estilizada, malambo e historieta, y disciplinas grupales como pareja de danza tradicional argentina, pareja de danza folklórica estilizada, pareja de danza extranjera, malambo en yunta, conjunto musical y teatro grupal, permitiendo a cada participante competir en más de una disciplina y fomentando el intercambio cultural entre jóvenes de distintas localidades.

