Viernes 03 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Mujeres de VientoEl Bolsón
03 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

“Mujeres de Viento”: Un espectáculo que une poesía, danza y música

Invitan a un encuentro cultural donde poesía, danza y música se entrelazan para celebrar la fuerza y creatividad de las mujeres patagónicas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Bolsón será escenario este sábado 4 de octubre del espectáculo Mujeres de Viento, una propuesta cultural que combina literatura, música y danza con artistas locales e invitados. La actividad tendrá lugar en la Casa del Bicentenario, a las 21 hs, con entrada libre y gratuita.

 

La propuesta toma su nombre de la antología “Mujeres de Viento”, escrita por autoras de Bariloche y Neuquén, y busca reunir distintas expresiones artísticas para dar fuerza a la palabra, la música y la danza.

 

Participarán Luz Ayún y Oscar Benítez, cantautor de larga trayectoria, junto con la bailarina Silvina Promizio y el percusionista Cuatro Meli. En diálogo con Red43 Comarca Andina, los organizadores, contaron que la puesta en escena incluirá lectura de poesía, danza y música, invitando a interactuar y a sentir el viento como metáfora de movimiento, transformación y conexión con la vida y el arte.

 

 

La intención, según manifestaron, es ofrecer un espacio de disfrute y relajación frente a las tensiones cotidianas, creando un momento de encuentro y energía compartida.

 

El espectáculo también tiene un fuerte enfoque en la participación femenina, celebrando la creatividad y el talento de las mujeres, aunque contará con la colaboración de artistas masculinos que forman parte de la propuesta. La idea es crear un espacio de unión y expresión artística donde todos puedan sentirse parte del proceso creativo.

 

Las entradas se pueden retirar de manera anticipada en Roca 644, hasta las 20 hs de este viernes. Se recomienda asegurar la entrada debido a la capacidad limitada del espacio.

 

 

 

O.P.

 

