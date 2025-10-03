Esquel presenta una completa agenda de fin de semana con deporte y cultura

La ciudad de Esquel se prepara para vivir un fin de semana repleto de actividades culturales y deportivas destinadas a vecinos y visitantes. Desde la Municipalidad, a través de las subsecretarías de Deportes y Cultura, se presentó la agenda con propuestas para todos los gustos y edades.

En lo deportivo, el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, detalló que el sábado habrá una intensa jornada en el Estadio Municipal, donde desde las 11 de la mañana se disputarán partidos correspondientes a la Liga del Oeste, con la participación de clubes como San Martín y Juventud Unida. A partir de las 13 horas y hasta las 21, el Club San Martín será sede de una serie de partidos de básquet entre el combinado local y el Club Deportivo Nahuel de Bariloche. En paralelo, el futsal tendrá lugar en el SUM de la Escuela N°112, también desde las 13 horas, bajo la organización de AFE.

Una de las propuestas destacadas del sábado es la Carrera de la Mujer, que tendrá su punto de encuentro a partir de las 13 horas frente a la subsecretaría de Turismo, en la intersección de Sarmiento y Avenida Alvear. Allí se realizará una actividad simbólica con la conformación de un lazo humano y, a las 14 horas, se dará inicio a la competencia atlética. El domingo continuarán los encuentros deportivos en el Estadio Municipal con nuevos partidos del Club San Martín, y también seguirá desarrollándose el torneo de futsal en la Escuela 112. Además, Maciel recordó que a partir del lunes comienza la Expo Deportes 2025, que tendrá una semana de actividades abiertas a la comunidad.

En el plano cultural, la directora de Cultura Municipal, Sonia Baliente, destacó que se encuentra abierta la inscripción de espacios culturales independientes, una iniciativa que busca reconocer y habilitar formalmente a centros culturales de la ciudad. También sigue abierta la convocatoria a la Sexta Muestra Internacional de Grabado, una exposición que combina formatos digitales y presenciales en el Centro Cultural Melipal. Otro proyecto en curso es “Rostros que habitan la memoria”, un trabajo audiovisual conjunto con la productora ARDA, que recopila fotografías antiguas de Esquel con miras a un homenaje por el próximo aniversario de la ciudad.

Además, Baliente anticipó el lanzamiento de un concurso para la creación de la bandera de la ciudad de Esquel, titulado “Esquel Construyendo Identidad”, que será presentado oficialmente durante el fin de semana. La propuesta buscará la participación de instituciones educativas y culturales en el diseño de una enseña que represente a toda la comunidad.

Entre las actividades culturales programadas para estos días se destaca la presentación del reconocido músico, compositor y educador Juan Falú, quien actuará este viernes a las 21 horas en el Auditorio Municipal, con entradas anticipadas disponibles hasta las 19. El sábado se llevará a cabo el seminario de danzas “De la clase a la escena”, en la sede local de la Universidad del Chubut, organizado junto a la Escuela de Danza Pura y acompañado por la Subsecretaría de Cultura. También el sábado, a las 16 horas, habrá un taller de bordado botánico en la sede de Valle Chico, a cargo de los talleres TAMFI, con entrada libre y gratuita.

En cuanto al cine, el Auditorio Municipal proyectará las películas “El Conjuro 4: Últimos Ritos” y “Jurassic World: Renace”. En el Centro Cultural Melipal, el sábado habrá un espectáculo musical tributo a Viejas Locas, titulado Ojos Rojos, y el domingo se desarrollará una nueva edición del ciclo Cine y Filosofía, con la proyección de la película El País de las Maravillas a las 19 horas. También el domingo continuará el seminario de danzas del litoral dentro del ciclo De la clase a la escena.

Es de destacar que durante todo el fin de semana se podrán visitar las muestras vigentes en el Centro Cultural Melipal, como la exposición sobre mujeres indígenas, entre otras propuestas que se mantienen abiertas al público todos los días.





T.B