Boleto Educativo en Puerto Madryn: El BECH será más ágil y transparente con una única acreditación

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, informa que desde octubre entró en vigencia en Puerto Madryn un nuevo sistema de carga del Boleto Educativo Chubutense (BECH), que permitirá mayor eficiencia y transparencia en el uso del beneficio.

Con esta modalidad, se elimina la necesidad de realizar la acreditación mensual del beneficio, evitando largas colas y trámites reiterados. Desde ahora, los beneficiarios podrán utilizar el BECH de manera más ágil, garantizando un acceso simple y sin demoras al servicio de transporte urbano.

Por única vez, durante el mes de octubre, los usuarios deberán presentarse en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn para cargar, nominalizar y registrar el beneficio en su tarjeta bajo esta nueva modalidad. Para ello deberán concurrir con el voucher de BECH y el DNI.

Esta decisión responde a la necesidad de aplicar mayor transparencia y modernización en la administración del beneficio. Hasta ahora, el sistema generaba demoras y multiplicaba los trámites, además de dar lugar a denuncias por mal uso del BECH. Con el nuevo esquema, se logra un mecanismo parametrizado y más confiable, similar al que garantiza el sistema SUBE en otras ciudades del país, considerado el modelo más seguro y eficiente.

Se recuerda que el beneficio es personal e intransferible y cubre un pasaje de ida y uno de vuelta hacia el establecimiento educativo, de lunes a viernes entre las 6 y las 00 horas, tanto para alumnos como para docentes y no docentes.

Esta medida forma parte del plan de modernización que impulsa el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, orientado a garantizar un transporte público inclusivo, accesible y eficiente para toda la comunidad educativa.



T.B