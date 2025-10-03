14°
Boleto Educativo en Puerto Madryn: El BECH será más ágil y transparente con una única acreditación

El nuevo esquema, implementado desde octubre, busca un mecanismo parametrizado similar al sistema SUBE. Los beneficiarios deben presentarse por única vez en la Terminal de Ómnibus con el voucher y DNI.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, informa que desde octubre entró en vigencia en Puerto Madryn un nuevo sistema de carga del Boleto Educativo Chubutense (BECH), que permitirá mayor eficiencia y transparencia en el uso del beneficio.

 

Con esta modalidad, se elimina la necesidad de realizar la acreditación mensual del beneficio, evitando largas colas y trámites reiterados. Desde ahora, los beneficiarios podrán utilizar el BECH de manera más ágil, garantizando un acceso simple y sin demoras al servicio de transporte urbano.

 

Por única vez, durante el mes de octubre, los usuarios deberán presentarse en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn para cargar, nominalizar y registrar el beneficio en su tarjeta bajo esta nueva modalidad. Para ello deberán concurrir con el voucher de BECH y el DNI.

 

Esta decisión responde a la necesidad de aplicar mayor transparencia y modernización en la administración del beneficio. Hasta ahora, el sistema generaba demoras y multiplicaba los trámites, además de dar lugar a denuncias por mal uso del BECH. Con el nuevo esquema, se logra un mecanismo parametrizado y más confiable, similar al que garantiza el sistema SUBE en otras ciudades del país, considerado el modelo más seguro y eficiente.

 

Se recuerda que el beneficio es personal e intransferible y cubre un pasaje de ida y uno de vuelta hacia el establecimiento educativo, de lunes a viernes entre las 6 y las 00 horas, tanto para alumnos como para docentes y no docentes.

 

Esta medida forma parte del plan de modernización que impulsa el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, orientado a garantizar un transporte público inclusivo, accesible y eficiente para toda la comunidad educativa.

T.B

 

