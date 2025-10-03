Justicia Federal obliga a Nación a reparar la Ruta 40

La Justicia Federal le dio la razón a la Provincia de Río Negro y ordenó al Estado Nacional ejecutar de manera inmediata obras de reparación en la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta San Carlos de Bariloche y El Bolsón. La resolución judicial surge tras una acción iniciada por la Fiscalía de Estado provincial, que había denunciado el deterioro de esta vía.

El gobernador Alberto Weretilneck resaltó la importancia del fallo: “Este pronunciamiento ratifica todo lo que venimos diciendo sobre el abandono de las rutas por parte del Estado Nacional. No importa la gestión de turno, siempre miran para otro lado cuando se trata de las necesidades del interior del país”.

El mandatario provincial agregó: “Desde Buenos Aires quisieron hacernos creer que con un poco de bacheo solucionaban el problema, pero la realidad es que es peligroso transitar por esta ruta. Nosotros defendemos a los rionegrinos y por eso recurrimos a la Justicia. No queremos más excusas ni promesas, queremos rutas seguras para nuestra gente”.

La Fiscalía de Estado presentó la demanda en marzo de 2022 ante el Juzgado Federal de Bariloche en el marco de una acción de amparo. En primera instancia, se ordenó la ejecución inmediata de obras de bacheo, señalización y mantenimiento básico, pero el Estado Nacional apeló la medida. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó la sentencia, reconociendo la urgencia y procedencia de la vía judicial, así como la legitimación de la provincia para defender derechos fundamentales como la vida, la salud y la seguridad vial de sus habitantes.

Desde la Fiscalía remarcaron que la decisión judicial evidencia la inacción histórica de la Dirección Nacional de Vialidad y reconoce que la provincia puede actuar para proteger el interés público, incluso frente a incumplimientos del propio Estado Nacional.

El fallo constituye un precedente relevante para la región. “Cuando se trata de proteger la vida y la seguridad de miles de rionegrinos, la Provincia tiene no solo el derecho, sino el deber de actuar”, concluyeron desde Fiscalía de Estado.

