Regresa Iuseff Producciones, con una propuesta integral de danzas árabes inspiradas en Gibran Khalil Gibran

Las bailarinas, docentes y productoras culturales Mariela Amaturi y Solange Kerbage presentan una nueva propuesta de danza árabe y fusión, “Latidos del desierto”, espectáculo que realizarán los días viernes 10 y sábado 11 de octubre a las 21 horas en El Cedro.



Con esta obra inspirada por Gibran K. Gibran, marcan el regreso de su productora de espectáculos Iuseff, una apuesta completa por “elevar la vara” en cuanto a las propuestas integrales artísticas, en lo que las jóvenes están dispuestas a brindar sus servicios para proyectos que quieran potenciar sus obras.



Sol Kerbage explicó: “Iuseff Producciones, es una productora de eventos culturales y artísticos que está próxima a cumplir 10 años. Inició en 2016 con la obra “Iuseff, entre el odio y el amor”, que fue una obra de danza que le dio inicio”.



Iuseff es el nombre del padre de ambas, marcando su herencia cultural, pero marcan que no es una productora solo de danza ni de cuestiones árabes: “Es un encuentro muy emocionante para las dos, por todo lo que implica, gente que le pone todo el corazón y el compromiso al trabajo". El equipo incluye la iluminación y sonido por Gastón Colinecul, edición musical, ensambles y voces en off Juan Franco, además de "Alejandra Nassif, que siempre colabora desde el corazón".



La apuesta de aportar desde estos casi diez años de experiencia de Iuseff invita y convoca a nuevos hacedores o artistas que quieran apostar a más: “Que cuenten con Iuseff para cualquier tipo de producciones, no es solamente para la danza árabe, sino a nivel musical, a nivel teatro. Si tienen por ahí ganas y a veces pasa que uno no tiene estructura, no tiene soporte, no tiene apoyo”.



Las bailarinas y hacedoras culturales saben la importancia de “sentirse pleno en la escena a la hora de bailar, a la hora de actuar”. El próximo fin de semana en El Cedro se presentarán y allí ya se pueden comprar las entradas anticipadas para sumergirse en la obra de Gibran desde la danza y una lectura propia y local.



SL

