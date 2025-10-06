11°
Lunes 06 de Octubre de 2025
El Maitén
06 de Octubre de 2025
comarca-andina
Por Redacción Red43

Dos jóvenes armados fueron detenidos: Uno ingresó sin permiso a una vivienda

Dos jóvenes fueron detenidos tras protagonizar disturbios mientras portaban armas blancas. Uno de ellos fue imputado por violación de domicilio luego de ingresar sin permiso a una vivienda.
Personal de la Comisaría de El Maitén intervino en la noche del sábado en el Paraje Buenos Aires Chico, luego de recibir un aviso por disturbios protagonizados por dos jóvenes que se encontraban bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 horas del sábado, cuando los efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron a la identificación de ambos sujetos, quienes presentaban signos de intoxicación.

 

Durante el palpado de seguridad, constataron que cada uno portaba un arma blanca, motivo por el cual fueron trasladados a la dependencia policial por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, además del secuestro de los elementos cortantes.

 

 

Poco después, una vecina del lugar se acercó a la comisaría para radicar una denuncia. Según relató, uno de los jóvenes identificados (D.T., de 19 años) había ingresado a su vivienda sin autorización durante el episodio.

 

Ante esta situación, el Fiscal de Turno, Dr. Nathanael Abad, dispuso la imputación del joven por el delito de violación de domicilio, ordenando su detención preventiva mientras se sustancia la causa.

 

 

 

O.P.

 

