El ‘Día Internacional de la Educación Vial’ se celebró en Puerto Madryn. Allí, los más chicos participaron activamente de una charla de concientización vial, obtuvieron sus ‘licencias de conducir simbólicas’ y pusieron en prácticas sus conocimientos en la pista de kartings, mientras que los adultos recorrieron un circuito vial con gafas de realidad alterada para simular los efectos que se producen en el organismo por el consumo de alcohol y sustancias prohibidas.

En el marco del Día Internacional de la Educación Vial, y con el propósito de concientizar respecto de la importancia de las normas de tránsito, fundamentales para prevenir siniestros viales, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, desplegó el Parque Temático Vial "Lorenzo Rossi" en la ciudad de Puerto Madryn.

Las actividades, que convocaron a más de 130 niños y niñas de diferentes edades, fueron acompañadas por el subsecretario César Vargas, quien destacó que “todos participaron de una charla de concientización vial, obtuvieron sus ‘licencias de conducir simbólicas’ y pusieron en prácticas sus conocimientos en la pista de kartings que apunta a formar conductores responsables desde temprana edad”.

En paralelo, los adultos vivieron la experiencia de recorrer un circuito vial con gafas de realidad alterada para simular los efectos que se producen en el organismo por el consumo de alcohol y sustancias prohibidas, que tuvo como objetivo concientizar sobre los riesgos de conducir bajo esas condiciones.

Cabe destacar que la jornada se llevó adelante a través de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Seguridad Vial del Gobierno del Chubut, Educación Vial Municipal y la Guardia Urbana en un compromiso interinstitucional.

Prioridad de la educación vial para las próximas generaciones

“Desde la Subsecretaría, tenemos la convicción que los niños y adolescentes son ‘agentes de cambio’ en la cultura vial del futuro. Si apostamos a fortalecer la educación vial, tendremos una verdadera transformación a largo plazo”, añadió Vargas, quien también remarcó que “estamos trabajando arduamente para revertir antiguos paradigmas en materia de seguridad vial”.

Congreso fundacional

Cada 5 de octubre se conmemora el ‘Día Internacional de la Educación Vial’ en recuerdo al 5 de octubre de 1925 cuando se realizó el ‘1er Congreso Panamericano Carretero’ en Buenos Aires.

Homenaje a Lorenzo Rossi

El Parque Temático Vial lleva el nombre ‘Lorenzo Rossi’ en homenaje a un niño de 10 años quien perdió la vida el 24 de diciembre del 2017 por las graves lesiones que sufrió luego de ser embestido por un motociclista en Esquel.

En ese sentido, desde el año 2020, se bautizó al Parque Temático como “Lorenzo Rossi” que, como resultado de sus acciones a lo largo de la provincia, constituye un símbolo de prevención y un ámbito para fomentar el compromiso de la comunidad con la seguridad vial.