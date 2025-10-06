Claribel Medina llega a Esquel con una obra "para sanar" y "reírse de principio a fin"

Claribel Medina llega a Esquel junto a Pablo Alarcón para presentar su obra teatral “Es complicado”, una comedia romántica que viene recorriendo el país y llega a Esquel el próximo lunes 13 de octubre, en el Auditorio Municipal, donde ya se pueden conseguir las entradas.



En medio de la gira, Claribel se tomó unos minutos para contar en Red43 de que se trata y compartir sus ganas de conocer Esquel, un lugar que dice, todo el mundo le cuenta de su belleza: “Es una comedia desopilante que trata del amor, del desamor, de un amor incondicional y apasionado hasta que se viene y tienen que enfrentar un divorcio”.



Para quienes conocen la vida personal de ambos actores, saben que hay algunas similitudes con la realidad: “Nosotros también estuvimos casados durante 10 años, luego nos separamos, así que sabemos un poco, bastante bien de qué estamos hablando”. Pero la historia es ficción, un guion y realización de Ernesto Medela: “no transita exactamente la historia de Pablo y mía, pero para la gente que sabe durante muchísimos años que tenemos dos hijas, cuando decimos que vamos a hablar de las relaciones, de los fracasos, del enojo, del dolor, inmediatamente lo unen a nosotros, porque indefectiblemente nosotros lo pasamos y lo vivimos”.



No es solo el público quien hace esa relación realidad-ficción, sino también sus propias hijas: “A nosotros nos pasó que nuestras hijas nunca nos vieron actuar juntos, y también el público, coinciden un montón de cosas, coincide la historia, coincide contar una comedia, coincide nuestra unión, y una enorme admiración, porque nosotros nos conocimos trabajando, nos enamoramos trabajando, porque armamos una familia con dos niñas increíbles”.



Así como se identifican ellos, se identifica también el público en esta gran gira que emprendieron y la invitación es para reírse, pero también reflexionar: “es lo que nos pasa a todos, armar una pareja, como dice el título, es complicado, o sea, llegar a acuerdos sanos es complicado, hay que sanar por el bien de la familia y del otro”.



Una larga gira y las ganas de conocer Esquel



La obra “Es complicado” lleva una larga y exitosa gira, y Claribel charló con Red43 en una parada entre dos presentaciones: “nuestra gira es maratónica, estamos yendo para Viedma. Mañana martes hacemos Roca. El miércoles Choele-Choel. El jueves iniciamos un viaje de muchas horas hasta Villa La Angostura. Hacemos función el viernes y el sábado hacemos en El Bolsón. El domingo hacemos en San Martín de los Andes. Y el lunes nos vamos para Esquel”.



La actriz, conductora y reconocida celebridad de alcance internacional, reconoce que tendrá pocas horas para conocer la ciudad, pero ganas no le faltan: “Nunca estuve en Esquel: Entonces voy con mucha ilusión, porque me han dicho que es hermoso. todo el mundo me habla de la belleza de Esquel. Así que el lunes 13 voy a hacer lo imposible por buscarme un espacio para pasear un poco”.



La visita será de placer, por el gusto de compartir una comedia con el público: “Hace rato en mi vida que no hacía una comedia donde la gente se ría desde que comienza hasta que termina. me llena el alma saber que estamos llegando a un lugar para que la gente se emocione, se ría por sobre todas las cosas y se lleve una noche de alegría”.

SL

