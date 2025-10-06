Natación, Básquet y Vóley: Trevelin recibe a deportistas de toda la provincia hasta fin de año

La Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin presentó el calendario de actividades que se desarrollarán en la localidad durante el cierre del año, con una agenda "cada vez más cargada" que incluye eventos, concentraciones y la definición de torneos.

Carlos Sainz, Secretario de Deportes y Recreación, y Diego Panelo, Coordinador del Natatorio Municipal, detallaron los próximos eventos en natación, escalada, fútbol y ligas de adultos mayores, destacando el uso de las instalaciones municipales.

Octubre: Un mes de eventos intensos

El calendario de octubre concentra importantes eventos locales y provinciales:

Futsal: Continúa el torneo Nacional de Honor, cuya subsede fue Trevelin, organizado por la Asociación Roja y Negra de Fútbol de Fontana.

11 de octubre: Escalada y Día del Adulto Mayor: El Polideportivo recibirá el encuentro "Trevelin Escala 2025" , una "Batería de Boulder" y escalada con cuerda, con talleres para niños y adultos. Las inscripciones están abiertas para mayores de 6 años. En el mismo Polideportivo, se celebrarán las Jornadas por el Día del Adulto Mayor , organizadas por el Taller de Recreación de Personas Adultas Mayores y el Grupo La Muchachada .

17, 18 y 19 de octubre: Concentración de Natación: La Selección Provincial de Natación (20 nadadores en total) concentrará en Trevelin. Diego Panelo celebró que, tras muchos años, el equipo provincial elija las instalaciones locales debido a "la calidad del agua y el rincón alimentatorio" y la posibilidad de usar el albergue deportivo.

18 de octubre: Clasificatoria Liga de Mixtos de Vóley: La fase clasificatoria para esta liga se realizará en el SUM de la Escuela 705.

28 al 30 de octubre: Juegos Comunales (Instancia Zonal): Día 1 (28): Atletismo y Ping Pong. Día 2 (29): Futsal (masculino). Día 3 (30): Newcom y Boccia. Ramiro Urdapilleta , Director Deportivo, señaló que esta es la segunda instancia zonal, y se incorpora Newcom , Futsal y Boccia .



Noviembre y Diciembre: Básquet Binacional y Finales de Liga

1 y 2 de noviembre: Encuentro Infantil de Básquet Binacional: Organizado por Carossi Básquet , el encuentro contará con la participación de un equipo de Chile .

1 y 2 de noviembre: Torneo Máster de Natación en Madryn.

8 y 9 de noviembre: I Copa Aniversario de Vóley (Libres): Organizado por la Escuela Municipal de Vóley, el torneo contará con equipos femeninos y masculinos de toda la provincia . Las finales se realizarán junto con el cierre de la Liga Excelencia de Vóley .

Diciembre: La Final de la Liga de Newcom está programada para el 12, 13 y 14 de diciembre.

Apoyo a deportistas y cierre de año

El Secretario Carlos Sainz destacó el reconocimiento a los deportistas destacados de la localidad y puso en valor el uso de los Fondos de Desarrollo Ejecutivo para apoyar a deportistas individuales y equipos que deben viajar a competencias.

Sainz indicó que la agenda deportiva tendrá un "parate habitual" la semana antes de Navidad, siendo el corte de actividades personales el 5 de diciembre. No obstante, el natatorio buscará abrir la pileta grande "lo antes posible" en enero, y la colonia estará trabajando desde la primera semana del año.

F.P