"La construcción del milagro": El Presidente utiliza el Movistar Arena para lanzar su último libro

El presidente Javier Milei presenta su última obra editorial, "La construcción del milagro", en un evento que se lleva a cabo en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada combina la exposición de contenido político-económico con un formato de show musical y un discurso ante los asistentes.

El libro, subtitulado "La construcción del milagro", consta de 576 páginas y fue editado por Hojas del Sur. Su contenido se centra en la exposición de los fundamentos del pensamiento económico y político del mandatario, además de detallar y defender las medidas implementadas por su gestión desde el 10 de diciembre de 2023. El texto busca ser un compendio sobre su programa de ajuste fiscal, liberalización de mercados y reformas estructurales.

Formato de espectáculo y oradores

El acto, que se anunció como libre y gratuito con inscripción previa, tiene lugar en el microestadio de Villa Crespo, un espacio con capacidad para cerca de 15.000 personas.

La presentación se estructura con una fuerte puesta en escena. El evento incluye una actuación musical a cargo de la llamada "Banda Presidencial", de la que participa el Presidente, junto a figuras de su espacio político como el diputado Bertie Benegas Lynch en la batería y la legisladora Lilia Lemoine como corista. Milei interpretó algunas canciones, un formato que ya utilizó en presentaciones anteriores de sus libros.

Durante la jornada, el Presidente está acompañado por sus ministros y aliados. Está previsto que brinde un discurso central en el que abordará los temas desarrollados en su obra y ofrecerá un balance de su gestión.

