Pablo Alarcón y Claribel Medina llegan a Esquel con la obra de teatro “Es complicado”

La aclamada dupla teatral de Pablo Alarcón y Claribel Medina regresa a los escenarios para presentar en Esquel la obra “Es complicado”, un texto que combina elementos de amor, desamor, celos y, sobre todo, humor.

La obra invita al público a ser testigo de "un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día y una noche que cambian todo", generando espacio para "reflexionar y reír a la vez".

El reencuentro de estos dos grandes actores es una cita imperdible para los amantes del teatro.

La función será el lunes 13 de octubre a las 21 hs. en el Auditorio Municipal.

Las entradas generales se pueden adquirir en la boletería del auditorio o de manera online a través de eventpass.com.ar.





