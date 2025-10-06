14°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 06 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNPrimaveraEl BolsónLago PueloEl HoyoEpuyen
06 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El inicio de la semana llega con nubes, viento y posibles lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes con nubosidad variable, algunas lluvias y nevadas dispersas en zonas altas. La temperatura máxima rondará los 10 °C.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Arranca una nueva semana con un lunes que se presenta fresco en la Comarca Andina, algo ventoso y con posibilidades de lluvias y nevadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

Durante la mañana y la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas (entre un 10 % y 40 % de probabilidad), especialmente en las zonas altas, donde no se descartan nevadas débiles. La tarde, en cambio, se mantendrá mayormente nublada, con una temperatura máxima estimada en 10 °C.

 

El viento soplará del sudoeste, con velocidades que irán de 23 a 41 km/h, y ráfagas que podrían superar los 60 km/h en algunos sectores.

 

 

De acuerdo con pronósticos alternativos, el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, con momentos de nubes y claros al mediodía y una sensación térmica que no superará los 13 °C.

 

Efemérides del lunes 6 de octubre

 

Hoy se conmemoran tres fechas con historia y significado:

 

  • Día Internacional de los Inquilinos, impulsado por la Unión Internacional de Inquilinos desde 1986, para promover el acceso a una vivienda digna en todo el mundo.

     

  • Día Mundial de la Arquitectura, que celebra la labor de arquitectas y arquitectos, e invita a reflexionar sobre cómo los espacios urbanos moldean nuestra vida cotidiana.

     

  • Día Nacional del Circo en la Argentina, en homenaje a José “Pepe” Podestá, pionero del arte circense rioplatense, nacido un día como hoy en 1858.

     

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Gobierno de Milei eliminó la denominación de "Día de la Diversidad Cultural"
2
 Esquel: Accidente en el camino a La Hoya
3
 Tragedia en Comodoro: Joven de 25 años murió tras un ataque a balazos en una estación de servicio
4
 Megaoperativo en Comodoro: Secuestran seis armas, droga y una cantidad inédita de más de 1.500 municiones
5
 Nunca más los zapatos ortopédico
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
4
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
5
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -