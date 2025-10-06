El inicio de la semana llega con nubes, viento y posibles lluvias

Arranca una nueva semana con un lunes que se presenta fresco en la Comarca Andina, algo ventoso y con posibilidades de lluvias y nevadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana y la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas (entre un 10 % y 40 % de probabilidad), especialmente en las zonas altas, donde no se descartan nevadas débiles. La tarde, en cambio, se mantendrá mayormente nublada, con una temperatura máxima estimada en 10 °C.

El viento soplará del sudoeste, con velocidades que irán de 23 a 41 km/h, y ráfagas que podrían superar los 60 km/h en algunos sectores.

De acuerdo con pronósticos alternativos, el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, con momentos de nubes y claros al mediodía y una sensación térmica que no superará los 13 °C.

Efemérides del lunes 6 de octubre

Hoy se conmemoran tres fechas con historia y significado:

Día Internacional de los Inquilinos , impulsado por la Unión Internacional de Inquilinos desde 1986, para promover el acceso a una vivienda digna en todo el mundo.

Día Mundial de la Arquitectura , que celebra la labor de arquitectas y arquitectos, e invita a reflexionar sobre cómo los espacios urbanos moldean nuestra vida cotidiana.

Día Nacional del Circo en la Argentina, en homenaje a José “Pepe” Podestá, pionero del arte circense rioplatense, nacido un día como hoy en 1858.

O.P.