12°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Expo Agua 2025 fue declarada de interés educativo en Chubut

La 4.ª edición del programa educativo “Cada Gota Cuenta” permitirá la participación oficial de todas las escuelas de la provincia. Se realizará el 4 y 5 de noviembre en el Polideportivo de Trevelin.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. anunció que la Expo Agua 2025 – Programa Educativo “Cada Gota Cuenta” fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.

 

Gracias a esta distinción, todas las escuelas de la provincia podrán participar oficialmente de la cuarta edición de la Expo, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre en el Polideportivo de Trevelin.

 

Desde la Cooperativa destacaron su agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Educación y a todas las personas que colaboraron para alcanzar este logro, resaltando la importancia de promover la educación ambiental y la concientización sobre el cuidado del agua en la región.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
4
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
5
 En un allanamiento, secuestraron elementos denunciados como robados
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -