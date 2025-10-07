La Expo Agua 2025 fue declarada de interés educativo en Chubut

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. anunció que la Expo Agua 2025 – Programa Educativo “Cada Gota Cuenta” fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.

Gracias a esta distinción, todas las escuelas de la provincia podrán participar oficialmente de la cuarta edición de la Expo, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre en el Polideportivo de Trevelin.

Desde la Cooperativa destacaron su agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Educación y a todas las personas que colaboraron para alcanzar este logro, resaltando la importancia de promover la educación ambiental y la concientización sobre el cuidado del agua en la región.

R.G.