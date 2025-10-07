Esquel celebra el Día Internacional de la Salud Mental con un festival comunitario

En el marco del Día Internacional de la Salud Mental, Esquel será escenario de un Festival de Salud Mental, organizado por la Mesa de Interconsejos de Esquel con la participación de instituciones como el Área Externa del HZE y representantes del Concejo Deliberante.

La actividad se realizará este jueves 9 de octubre, de 14:00 a 17:30, en el Centro de Encuentro.

El festival busca derribar mitos y conceptos erróneos sobre la salud mental y fomentar la conciencia comunitaria sobre su importancia. Según los organizadores, se trata de una oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y fortalecer el compromiso colectivo con este derecho.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diversas propuestas, como stands interactivos con información y actividades educativas; shows y presentaciones de artistas locales; clases de baile urbano; cine debate sobre temáticas de salud mental; juegos, cartografías y actividades lúdicas; y espacios de reflexión y diálogo.

La invitación es abierta a toda la comunidad, buscando que la jornada sea un espacio de encuentro, aprendizaje y visibilización de las problemáticas de salud mental en la ciudad.

R.G.