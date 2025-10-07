15°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel celebra el Día Internacional de la Salud Mental con un festival comunitario

Este jueves 9 de octubre, el Centro de Encuentro será sede de una jornada con actividades artísticas, cine debate, juegos y espacios de reflexión para visibilizar la salud mental como un derecho de todos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del Día Internacional de la Salud Mental, Esquel será escenario de un Festival de Salud Mental, organizado por la Mesa de Interconsejos de Esquel con la participación de instituciones como el Área Externa del HZE y representantes del Concejo Deliberante.

 

La actividad se realizará este jueves 9 de octubre, de 14:00 a 17:30, en el Centro de Encuentro.

 

El festival busca derribar mitos y conceptos erróneos sobre la salud mental y fomentar la conciencia comunitaria sobre su importancia. Según los organizadores, se trata de una oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y fortalecer el compromiso colectivo con este derecho.

 

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diversas propuestas, como stands interactivos con información y actividades educativas; shows y presentaciones de artistas locales; clases de baile urbano; cine debate sobre temáticas de salud mental; juegos, cartografías y actividades lúdicas; y espacios de reflexión y diálogo.

 

La invitación es abierta a toda la comunidad, buscando que la jornada sea un espacio de encuentro, aprendizaje y visibilización de las problemáticas de salud mental en la ciudad.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
4
 Milei mezcló política y rock en la presentación de su libro en el Movistar Arena
5
 Costantini adquiere el terreno del Portal Palermo por USD 127 millones y proyecta un distrito de usos mixtos
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -