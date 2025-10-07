12°
Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
La cordillera seguirá con lluvias los días miércoles y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta que abarca al oeste provincial con variables cantidades de lluvia.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana comunica a la comunidad las lluvias que se esperan desde la tarde noche del día miércoles 8 de octubre.

 

El oeste chubutense, en las zonas cordilleranas, y según el Servicio Meteorológico Nacional, será afectado por una variable de leves a medianas lluvias, y el temporal se extenderá hasta el día jueves.

 

Se recuerda transitar con precaución y prestar atención a las calzadas húmedas y posibilidad de greda en algunos sectores, y estar atento a los comunicados sobre el estado de las rutas.

 

