Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel, entre nubes y ráfagas: se espera una jornada de viento fuerte

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

La jornada de hoy en Esquel se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 15 °C durante la tarde. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.

 

 

 

Temperaturas y condiciones

 

La madrugada comenzó con 8°C y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana, la temperatura descenderá levemente a 6°C, con un cielo mayormente nublado.

 

 

La tarde será la más cálida del día, con una máxima de 15°C y cielo parcialmente nublado. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 12°C, con cielo mayormente nublado.

 

 

Vientos fuertes y ráfagas

 

A lo largo del día, los vientos serán una característica destacada, aumentando su intensidad a medida que avanza la jornada

 

 

F.P

 

