Esquel, entre nubes y ráfagas: se espera una jornada de viento fuerte

La jornada de hoy en Esquel se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 15 °C durante la tarde. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.
Temperaturas y condiciones
La madrugada comenzó con 8°C y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana, la temperatura descenderá levemente a 6°C, con un cielo mayormente nublado.
La tarde será la más cálida del día, con una máxima de 15°C y cielo parcialmente nublado. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 12°C, con cielo mayormente nublado.
Vientos fuertes y ráfagas
A lo largo del día, los vientos serán una característica destacada, aumentando su intensidad a medida que avanza la jornada
