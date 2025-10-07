12°
Martes 07 de Octubre de 2025
Esquel
07 de Octubre de 2025
sociedad
Redacción Red43

Repaso de calles en los barrios Jorge Newbery y Sargento Cabral

La Municipalidad de Esquel realiza este martes tareas de mantenimiento y repaso de calles en ambos barrios. Se solicita a los vecinos circular con precaución y retirar los vehículos de la vía pública.
Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informó que este martes 7 de octubre se llevarán adelante tareas de repaso de calles en los barrios Jorge Newbery y Sargento Cabral, como parte del cronograma de mantenimiento vial que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad.

 

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución debido a la presencia de maquinaria vial trabajando en la zona y, además, retirar los vehículos estacionados sobre la vía pública para facilitar el trabajo de las máquinas.

 

Estas acciones se enmarcan en el plan municipal de mantenimiento urbano que busca mejorar las condiciones de transitabilidad y el estado general de las calles de ripio.

 

 

R.G.

 

