La Municipalidad de Esquel informó que este martes 7 de octubre se llevarán adelante tareas de repaso de calles en los barrios Jorge Newbery y Sargento Cabral, como parte del cronograma de mantenimiento vial que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución debido a la presencia de maquinaria vial trabajando en la zona y, además, retirar los vehículos estacionados sobre la vía pública para facilitar el trabajo de las máquinas.

Estas acciones se enmarcan en el plan municipal de mantenimiento urbano que busca mejorar las condiciones de transitabilidad y el estado general de las calles de ripio.

R.G.