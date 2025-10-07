12°
Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Corte temporal de agua en Valle Chico

La Municipalidad de Esquel informó que, por tareas en la red de agua y gas, se interrumpió momentáneamente el suministro. El servicio se restablecerá alrededor de las 13 horas.
La Municipalidad de Esquel comunicó que, en el marco de los trabajos que se realizan en la red de agua y gas de Valle Chico, la empresa encargada de la obra debió efectuar un corte temporal en el suministro de agua.

 

Según se informó oficialmente, el servicio será restablecido luego del mediodía, aproximadamente a las 13 horas.

 

Desde el municipio agradecieron la comprensión ante las molestias que puedan ocasionarse durante el desarrollo de las tareas.

 

 

R.G.

 

