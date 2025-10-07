Corte temporal de agua en Valle Chico

La Municipalidad de Esquel comunicó que, en el marco de los trabajos que se realizan en la red de agua y gas de Valle Chico, la empresa encargada de la obra debió efectuar un corte temporal en el suministro de agua.

Según se informó oficialmente, el servicio será restablecido luego del mediodía, aproximadamente a las 13 horas.

Desde el municipio agradecieron la comprensión ante las molestias que puedan ocasionarse durante el desarrollo de las tareas.

