12°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El quirófano móvil llega al barrio Buenos Aires

De martes a jueves, desde las 8:00, el quirófano móvil atenderá en la sede vecinal del barrio Buenos Aires. Se realizarán castraciones y desparasitaciones sin costo. En esta ocasión no habrá vacunación antirrábica. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informó que el quirófano móvil estará presente esta semana en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, brindando atención gratuita para mascotas.

 

El operativo se desarrollará de martes a jueves, desde las 8:00 horas, ofreciendo los servicios de castración y desparasitación totalmente gratuitos. Desde el área de Zoonosis recordaron que estas acciones forman parte de la campaña permanente de tenencia responsable y control poblacional de animales.

 

En esta oportunidad no se realizará vacunación antirrábica, aunque se adelantó que el servicio volverá próximamente.

 

Se invita a los vecinos y vecinas del barrio a acercarse con sus mascotas para aprovechar esta oportunidad y contribuir al cuidado responsable de los animales.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
4
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
5
 En un allanamiento, secuestraron elementos denunciados como robados
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -