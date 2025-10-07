El quirófano móvil llega al barrio Buenos Aires

La Municipalidad de Esquel informó que el quirófano móvil estará presente esta semana en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, brindando atención gratuita para mascotas.

El operativo se desarrollará de martes a jueves, desde las 8:00 horas, ofreciendo los servicios de castración y desparasitación totalmente gratuitos. Desde el área de Zoonosis recordaron que estas acciones forman parte de la campaña permanente de tenencia responsable y control poblacional de animales.

En esta oportunidad no se realizará vacunación antirrábica, aunque se adelantó que el servicio volverá próximamente.

Se invita a los vecinos y vecinas del barrio a acercarse con sus mascotas para aprovechar esta oportunidad y contribuir al cuidado responsable de los animales.

R.G.