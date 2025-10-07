Estudiantes de la Politécnica organizan un Mate Bingo para un viaje de estudios

Estudiantes de Forestal organizan un Mate Bingo para un viaje de estudios. Son alumnos de la Escuela Politécnica y juntan dinero para viajar a Córdoba

Con la idea de juntar los fondos necesarios para realizar el tradicional viaje de estudios, en este caso a la provincia de Córdoba, estudiantes de la Escuela Politécnica (quienes cursan la modalidad Forestal) están organizando un mate bingo para este domingo 12 de octubre, a partir de las 15 horas.



Dicho Mate Bingo tendrá lugar en el SUM de la Escuela 7722 (pegado a la cancha de Belgrano de Esquel) donde habrá importantes premios, entre ellos para el bingo final dinero en efectivo y un voucher para dos personas para realizar una excursión de Rafting en Corcovado.



También habrá otros premios como ser un set parrillero, bolsa de papas, canasta de alimentos, juegos de sartenes, como así también un cordero.



El valor del cartón (anticipado) es de 3 mil pesos y los interesados podrán solicitar su cartón en la escuela misma.