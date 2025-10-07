12°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Estudiantes de la Politécnica organizan un Mate Bingo para un viaje de estudios

Este domingo en el SUM de la Escuela 7722, los estudiantes de Forestal proponen distintos premios para que la comunidad ayude a cumplir su objetivo de viajar a Córdoba.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Estudiantes de Forestal organizan un Mate Bingo para un viaje de estudios. Son alumnos de la Escuela Politécnica y juntan dinero para viajar a Córdoba

 

Con la idea de juntar los fondos necesarios para realizar el tradicional viaje de estudios, en este caso a la provincia de Córdoba, estudiantes de la Escuela Politécnica (quienes cursan la modalidad Forestal) están organizando un mate bingo para este domingo 12 de octubre, a partir de las 15 horas.

 


Dicho Mate Bingo tendrá lugar en el SUM de la Escuela 7722 (pegado a la cancha de Belgrano de Esquel) donde habrá importantes premios, entre ellos para el bingo final dinero en efectivo y un voucher para dos personas para realizar una excursión de Rafting en Corcovado.

 


También habrá otros premios como ser un set parrillero, bolsa de papas, canasta de alimentos, juegos de sartenes, como así también un cordero.

 


El valor del cartón (anticipado) es de 3 mil pesos y los interesados podrán solicitar su cartón en la escuela misma.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
4
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
5
 En un allanamiento, secuestraron elementos denunciados como robados
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -