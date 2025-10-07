Cascadas Nant y Fall dio apertura a su temporada de primavera

Comenzó la temporada turística de primavera en Cascadas Nant y Fall. El atractivo natural Cascadas Nant y Fall, ubicado sobre la Ruta Nacional N°259 a 18 kilómetros de Trevelin, abrió oficialmente su temporada turística de primavera, e invita a locales y visitantes a disfrutar de un entorno único.

El predio abre todos los días de 9 a 19 horas y las tarifas de ingreso son las siguientes: $5.000 para jubilados y residentes locales, y de $8.000 para el público general.

Las personas con discapacidad, junto con un acompañante, ingresan de manera gratuita al presentar el carnet correspondiente. Mientras que los menores de 12 años también están exentos del pago de entrada.

El lugar es de uso diurno y cuenta con todas las comodidades necesarias para disfrutar de una jornada al aire libre, como baños, proveeduría, fogones, parrillas y un local de productos regionales.

El recorrido incluye dos senderos. El primero, de 500 metros, es llano y autoguiado, ideal para toda la familia. A lo largo del trayecto se pueden apreciar tres cascadas con información didáctica sobre el entorno. El segundo sendero, de 150 metros y dificultad media a alta, conduce a un mirador desde el cual se obtiene una vista panorámica del valle.

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram estuvo presente en el acto inaugural, donde participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, el concejal David Arakawa, el director de Gobierno, Marcelo Sosa y el secretario legislativo, Fabio Durando. Allí fueron recibidos por Nelson Jones y Sonia Gonzales



La recorrida permitió apreciar las reformas y ampliaciones en algunos de los edificios de atención al público, los nuevos baños de discapacitados, las mejoras en los miradores, la creación de un espacio para la venta de productos regionales y artesanías.



Una parada especial fue cuando le presentaron a los funcionaros un sector dedicado a Glenys Owen, con una imagen y una reseña que la recuerda como pionera del lugar.



“Siempre el contacto con los vecinos, y en este caso con prestadores de servicios turísticos, es muy importante porque nos permite conocer las inversiones que están realizando y también poder acordar algunas líneas de acción o de gestión que desde el Estado podamos realizar para ayudarles a seguir creciendo”, enfatizó el intendente Ingram.



Por su parte, Figueroa valoró la constancia, “que no es sólo sostener lo que hay sino que tiene ideas y propuestas para seguir creciendo, para difundir el destino con una mirada de desarrollo del conjunto de los prestadores”.

50 años potenciando el turismo local

Con una trayectoria turística de más de cincuenta años, Cascadas Nant y Fall continúa siendo un ícono de la región. El legado de su fundadora, Glenys Owen, perdura hasta hoy gracias al compromiso de su familia que mantiene viva la esencia y la historia del lugar, generando dia a dia las mejoras necesarias, para el mayor disfrute de cada visitante. Con enorme esfuerzo, para esta temporada se ha construido una pasarela, que permite una mejor accesibilidad y seguridad al sendero principal de cascadas, logrando una experiencia superadora en el tradicional paseo, sin alterar el entorno natural y garantizando una mejor preservación del paisaje.

El arroyo Nant y Fall, cuyo nombre significa “arroyo de las cascadas” en el idioma galés, nace en el Lago Rosario y fue denominado por los colonos galeses en referencia a sus siete saltos, de los cuales actualmente pueden apreciarse los tres últimos.

SL