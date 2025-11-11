11°
Martes 11 de Noviembre de 2025
11 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Martes ventoso y con lluvias: El SMN emitió una alerta amarilla por ráfagas de hasta 90 km/h

El martes 11 de noviembre amaneció con lloviznas. Tras una jornada de lunes marcada por el viento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde.
Por Redacción Red43

La jornada comenzó con cielo cubierto y lloviznas débiles en la Comarca Andina, con una temperatura promedio de 10°C y sensación térmica apenas superior.
Durante la mañana se mantendrán las condiciones inestables, con probabilidad de chaparrones entre el 10% y el 40%.

 

Hacia la tarde, el viento volverá a ser protagonista: el SMN anticipa vientos del sudoeste de 45 a 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, motivo por el cual rige una alerta amarilla para toda la zona.

 

El viento comenzará a rotar al oeste durante el miércoles 12.

 

  • Mañana: chaparrones, mínima de 7°C, viento del oeste hasta 30 km/h
  • Tarde: chaparrones y ráfagas fuertes, máxima de 13°C
  • Noche: parcialmente nublado, 8°C, viento moderado del SO

 

Mejora hacia la noche y panorama para el resto de la semana

 

Hacia el final del día se espera una disminución de la nubosidad y del viento.
El miércoles se mantendrá ventoso, con rotación al oeste, pero sin lluvias previstas. Desde el jueves, los pronósticos anticipan una suba de temperatura y días más estables.

 

Efemérides del día: entre librerías y solteros

 

El 11 de noviembre se celebra el Día de las Librerías, una fecha que busca revalorizar estos espacios culturales en tiempos de pantallas.
También es el Día del Soltero, una jornada que nació en China (11/11) y que hoy se transformó en el evento de compras online más grande del mundo, conocido como el “Black Friday asiático”.

 

 

 

O.P.

 

