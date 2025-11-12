Doulas y Puericultoras Cordilleranas invitan a gestantes y acompañantes a compartir saberes

El grupo Doulas y Puericultoras Cordilleranas convoca a una nueva edición de sus rondas quincenales, un espacio de encuentro y contención destinado a gestantes y sus acompañantes.

La actividad, que busca "compartir e intercambiar saberes y experiencias", se centrará en los distintos tránsitos de la maternidad, desde la gestación hasta el nacimiento, el puerperio y la lactancia.

La convocatoria tiene como propósito fundamental "Construir redes para sabernos acompañadas y sostenidas en un espacio de resguardo, intimidad y confianza". El grupo enfatizó que las rondas son abiertas, por lo que las interesadas pueden sumarse en cualquier momento, ya que "Siempre es buen momento".

Fecha, Lugar y Modalidad

La próxima ronda se realizará este sábado 15 de noviembre, en el horario de 11:00 a 13:00 horas.

El lugar de encuentro será Alfa Wellness Studio, ubicado en Roca 640 en la ciudad de Esquel.

La actividad es arancelada, aunque el arancel no es excluyente. Para participar, es un requisito la inscripción previa.

El Equipo de Doulas y Puericultoras

El colectivo Doulas y Puericultoras Cordilleranas se define como "un grupo de mujeres atravesadas por nuestros oficios y tránsitos, con el propósito de aportar a la comunidad".

El equipo está integrado por: Vanesa Borrego, Nieves Crespo, Lourdes Garcia Grässle, Eluned Lloyd Patalagoyti, Florencia Scinardo y Virginia Ret.

Para más información sobre la actividad y la inscripción, las interesadas pueden contactar al grupo a través de su cuenta de Instagram: @doulas_y_pueris_cordilleranas.



