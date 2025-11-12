12°
16° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
12 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Doulas y Puericultoras Cordilleranas invitan a gestantes y acompañantes a compartir saberes

El encuentro quincenal se realiza este sábado 15 de noviembre de 11 a 13 hs. El espacio está dedicado a compartir experiencias sobre la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia en un ambiente de confianza.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El grupo Doulas y Puericultoras Cordilleranas convoca a una nueva edición de sus rondas quincenales, un espacio de encuentro y contención destinado a gestantes y sus acompañantes.

 

La actividad, que busca "compartir e intercambiar saberes y experiencias", se centrará en los distintos tránsitos de la maternidad, desde la gestación hasta el nacimiento, el puerperio y la lactancia.

 

La convocatoria tiene como propósito fundamental "Construir redes para sabernos acompañadas y sostenidas en un espacio de resguardo, intimidad y confianza". El grupo enfatizó que las rondas son abiertas, por lo que las interesadas pueden sumarse en cualquier momento, ya que "Siempre es buen momento".

 

Fecha, Lugar y Modalidad

 

La próxima ronda se realizará este sábado 15 de noviembre, en el horario de 11:00 a 13:00 horas.

 

El lugar de encuentro será Alfa Wellness Studio, ubicado en Roca 640 en la ciudad de Esquel.

 

La actividad es arancelada, aunque el arancel no es excluyente. Para participar, es un requisito la inscripción previa.

 

El Equipo de Doulas y Puericultoras

 

El colectivo Doulas y Puericultoras Cordilleranas se define como "un grupo de mujeres atravesadas por nuestros oficios y tránsitos, con el propósito de aportar a la comunidad".

 

El equipo está integrado por: Vanesa Borrego, Nieves Crespo, Lourdes Garcia Grässle, Eluned Lloyd Patalagoyti, Florencia Scinardo y Virginia Ret.

 

Para más información sobre la actividad y la inscripción, las interesadas pueden contactar al grupo a través de su cuenta de Instagram: @doulas_y_pueris_cordilleranas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran incendio en pleno centro de Esquel
2
 Dos propiedades afectadas por un incendio en la medianoche
3
 Techo para la calle Sarmiento
4
 Intentaron tomar ilegalmente terrenos fiscales camino al Cerro La Cruz
5
 Q.E.P.D.: Le dejaron una corona fúnebre en el jardín de infantes de su hija
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
4
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -