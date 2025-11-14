En conferencia, el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, remarcó que ni Protección Civil ni representantes provinciales se hicieron presentes para interiorizarse sobre la situación. Aseguró que, pese a la gravedad de lo expuesto por los bomberos, ningún organismo oficial se comunicó con ellos:

“Este es un llamado a las autoridades provinciales y locales. Hasta el día de hoy no se han comunicado con nosotros. Nos sentimos solos, realmente solos.”

Navarro apuntó directamente a la titular provincial de Protección Civil y al referente de Federación, afirmando que ninguno tomó contacto con el cuartel pese al conflicto.

Denuncias contra la Comisión Directiva y un vínculo quebrado

En la misma línea, el ex jefe de Bomberos de El Bolsón, Jano Namor, hizo públicas una serie de denuncias que profundizan la crisis institucional.

Namor lanzó duras acusaciones contra el presidente de la Comisión Directiva, Juan Carlos Martínez:

“El presidente me denigró. Se llenó la boca usando mi nombre para tener cámara. Todo el mundo sabe quién es Jano Namor y quién es Juan Carlos Martínez.”

Y agregó una frase que generó revuelo:

“Hay plata durmiendo en el banco mientras los bomberos pasan miseria.”

Según Namor, mientras ingresaban subsidios millonarios, los bomberos seguían sin equipamiento básico y sin respuestas.

Asegura que la Comisión aparece “solo cuando entra dinero”

Durante su exposición, Namor señaló que la ausencia de la Comisión Directiva es constante salvo cuando llegan fondos:

“Cuando venían subsidios de 15 o 30 millones no alcanzaba para nada. Pero cuando empezaron a entrar 50 o 60 millones, aparecieron todos en el cuartel.”

Relató que en los últimos incendios, la Comisión incluso habría hablado en medios “como si fueran jefatura”, algo que consideró una falta de respeto:

“Salían a hablar como si fueran jefe de cuerpo, cuando yo estaba cuidando a mis compañeros en el incendio.”

“Hay bomberos que no pueden hablar porque los pueden echar”: el reglamento que silencia reclamos

Namor reveló que muchos bomberos temen denunciar lo que ocurre por miedo a sanciones:

“El reglamento dice que si un bombero cuenta lo que pasa en el cuartel, automáticamente le dan la baja.”

Según explicó, esta norma interna fue usada durante años para evitar que los problemas salieran a la luz. Sin embargo, remarcó que esta vez el silencio se quebró:

“Son 47 bomberos y los vamos a apoyar. No vamos a dejar que echen al jefe ni a nadie que salga a hablar.”

Manipulación del padrón: otra denuncia grave

El ex jefe también acusó a la Comisión de restringir el ingreso de socios:

“El presidente llegó con una lista de 150 socios: 50 son familiares y el resto, empleados del negocio.”

Además, negó que exista algún requisito extraordinario para asociarse:

“Es un curro de la Comisión para no dejar ingresar socios.”

Un conflicto que crece: “Lo que advertí hace ocho meses hoy lo está diciendo todo el cuartel”

Namor recordó que meses atrás había planteado irregularidades que, según dice, hoy el Cuerpo Activo confirma abiertamente:

“Lo que hablé hace ocho meses hoy lo está manifestando todo el cuartel.”

Aseguró que, aunque retirado, seguirá acompañando a los bomberos activos:

“Retirado no significa que no esté en apoyo. Sigo siendo parte del cuartel.”

Un cuartel en plena crisis con la temporada de incendios a días de comenzar

A las declaraciones de Namor, se suma la denuncia pública de la jefatura, que advirtió sobre falta de equipos autónomos, demoras en compras básica y ausencia de transparencia financiera.

El conflicto institucional queda así expuesto en su totalidad, mientras los bomberos aseguran que continuarán trabajando “como siempre”, pero exigen cambios inmediatos.

O.P.