Mañana fresca tras las lluvias y un jueves que se encamina a mejorar antes del finde XXL

La Comarca Andina se despertó hoy jueves 20 de noviembre con suelo mojado, aroma a tierra fresca y un dato que trae alivio: el incendio de El Pedregoso – Epuyén fue declarado contenido ayer.
Las lluvias del atardecer, la noche y la madrugada aportaron humedad a un terreno que venía tenso desde el lunes. Y aunque todavía queda actividad dentro del perímetro, el avance del fuego está detenido.
La jornada arranca con cielo entre nubes y claros, temperaturas frescas (alrededor de 10°C a las 8 am) y viento leve del oeste.
Mañana fresca con lluvias aisladas
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mañana de hoy presenta:
-
Lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación entre 10% y 40%.
-
Temperatura mínima cercana a 8°C.
-
Viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 50 km/h.
Tarde: el cielo se estabiliza y la temperatura trepa a 14°C
Hacia la tarde, el SMN marca:
-
Nublado, sin probabilidad de lluvia (0–10%).
-
Temperatura máxima alrededor de 14°C.
-
Viento del SO más sostenido, entre 32 y 41 km/h, con ráfagas cercanas a los 59 km/h.
Las previsiones alternativas coinciden: hacia las 14 hs, el cielo tendería a estar parcialmente nuboso con valores que pueden sentirse más templados, incluso rozando los 18°C.
Noche: cielo algo nublado y descenso marcado
Para cerrar el día:
-
Cielo algo nublado.
-
Temperaturas bajando a 9°C.
-
Viento leve del sudoeste, entre 13 y 22 km/h.
El SMN descarta lluvias nocturnas.
Incendio en El Pedregoso: contenido pero aún con actividad interna
Aunque el fuego está contenido en un 80% del perímetro, sigue activo dentro del 20% restante, principalmente sobre el flanco derecho.
Las últimas lluvias favorecieron el trabajo de las brigadas, que ayer reforzaron líneas cortafuego, extendieron mangas para abastecimiento de agua y contaron con enfriamiento aéreo.
Hoy se prevé:
-
Vientos más tranquilos por la mañana (10–20 km/h del oeste).
-
Probabilidad de lluvias débiles solo en horas tempranas.
-
Recorridos de control, mantenimiento de líneas y operaciones aéreas según el clima.
Con un total de 87 combatientes y el apoyo de múltiples organismos locales y provinciales, el operativo continúa activo, pero con un escenario más favorable que el del lunes.
Así viene el finde de 4 días
Para quienes ya están armando planes, el fin de semana extra largo llega con temperaturas en ascenso y sin pronóstico de lluvias después de hoy.
-
Viernes 21: 24°C de máxima, nubes y claros.
-
Sábado 22: 28°C y estabilidad.
-
Domingo 23: nuevamente 28°C, ideal para río, caminatas o actividades al aire libre.
-
Lunes 24: 26°C y continuidad del buen tiempo.
Es decir: la inestabilidad se retira hoy y el resto del finde promete sol, tardes cálidas y viento moderado, un combo ideal para vecinos y visitantes.
Conclusión: un jueves que empieza gris pero abre paso a un finde perfecto
La Comarca arranca con humedad, frescura y el alivio del incendio contenido. Durante el día el cielo se estabiliza, el viento se mantiene y la temperatura repunta.
Y, si el pronóstico no falla, desde mañana se instala el clima que muchos esperaban: varias jornadas consecutivas de sol y temperaturas agradables justo para el fin de semana largo.
O.P.