Mañana fresca tras las lluvias y un jueves que se encamina a mejorar antes del finde XXL

La Comarca Andina se despertó hoy jueves 20 de noviembre con suelo mojado, aroma a tierra fresca y un dato que trae alivio: el incendio de El Pedregoso – Epuyén fue declarado contenido ayer.

Las lluvias del atardecer, la noche y la madrugada aportaron humedad a un terreno que venía tenso desde el lunes. Y aunque todavía queda actividad dentro del perímetro, el avance del fuego está detenido.

La jornada arranca con cielo entre nubes y claros, temperaturas frescas (alrededor de 10°C a las 8 am) y viento leve del oeste.

Mañana fresca con lluvias aisladas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mañana de hoy presenta:

Lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación entre 10% y 40% .

Temperatura mínima cercana a 8°C .

Viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 50 km/h.

Tarde: el cielo se estabiliza y la temperatura trepa a 14°C

Hacia la tarde, el SMN marca:

Nublado , sin probabilidad de lluvia (0–10%).

Temperatura máxima alrededor de 14°C .

Viento del SO más sostenido, entre 32 y 41 km/h, con ráfagas cercanas a los 59 km/h.

Las previsiones alternativas coinciden: hacia las 14 hs, el cielo tendería a estar parcialmente nuboso con valores que pueden sentirse más templados, incluso rozando los 18°C.

Noche: cielo algo nublado y descenso marcado

Para cerrar el día:

Cielo algo nublado .

Temperaturas bajando a 9°C .

Viento leve del sudoeste, entre 13 y 22 km/h.

El SMN descarta lluvias nocturnas.

Incendio en El Pedregoso: contenido pero aún con actividad interna

Aunque el fuego está contenido en un 80% del perímetro, sigue activo dentro del 20% restante, principalmente sobre el flanco derecho.

Las últimas lluvias favorecieron el trabajo de las brigadas, que ayer reforzaron líneas cortafuego, extendieron mangas para abastecimiento de agua y contaron con enfriamiento aéreo.

Hoy se prevé:

Vientos más tranquilos por la mañana (10–20 km/h del oeste).

Probabilidad de lluvias débiles solo en horas tempranas.

Recorridos de control, mantenimiento de líneas y operaciones aéreas según el clima.

Con un total de 87 combatientes y el apoyo de múltiples organismos locales y provinciales, el operativo continúa activo, pero con un escenario más favorable que el del lunes.

Así viene el finde de 4 días

Para quienes ya están armando planes, el fin de semana extra largo llega con temperaturas en ascenso y sin pronóstico de lluvias después de hoy.

Viernes 21: 24°C de máxima, nubes y claros.

Sábado 22: 28°C y estabilidad.

Domingo 23: nuevamente 28°C, ideal para río, caminatas o actividades al aire libre.

Lunes 24: 26°C y continuidad del buen tiempo.

Es decir: la inestabilidad se retira hoy y el resto del finde promete sol, tardes cálidas y viento moderado, un combo ideal para vecinos y visitantes.

Conclusión: un jueves que empieza gris pero abre paso a un finde perfecto

La Comarca arranca con humedad, frescura y el alivio del incendio contenido. Durante el día el cielo se estabiliza, el viento se mantiene y la temperatura repunta.

Y, si el pronóstico no falla, desde mañana se instala el clima que muchos esperaban: varias jornadas consecutivas de sol y temperaturas agradables justo para el fin de semana largo.

