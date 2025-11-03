Al igual que en el Vertical Short, Yanina Solís se impuso en los 15km de Montañitas Trail

(Texto: Carlos “el Chavo” Ortiz – Fotografías: @fototeambraese). Fue la gran ganadora del fin de semana. Es que Yanina Solís logró no solo la victoria del día sábado en el Vertical Short, sino que además le sumó el primer puesto en la distancia más larga en la prueba de ayer.

Se impuso en el Montañitas Trail en la distancia de los 15km con un tiempo de 1hs 17min 10seg, quedando octava en la clasificación general.

El ganador de esta prueba, entre los varones, ha sido Santiago Laurente de El Bolsón quien hizo un tiempo de 1hs 03min 17seg, recordando que el sábado había sido escolta de Hugo Rodríguez en la difícil prueba de la Vertical Short.

Un total de 150 corredores tomaron parte de esta prueba en las distancias de 6km, 10km y 15km, competencia organizada por Pablo Nahuelquir, que tuvo lugar en inmediaciones de la Laguna La Zeta.

Entre las mujeres, Detrás de Yanina Solís terminaron Vanesa Mera (Rada Tilly) y Raquel Bogado Jara (Esquel), quienes lograron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por el lado de los varones, detrás de Laurente se ubicaron Sergio Trecaman (a 1min 31seg del ganador) y Dionisio Nahuelquir, quien alcanzó el tercer lugar en el podio en la clasificación general.

En lo que respecta a la prueba de los 10km el podio masculino en la general estuvo conformado por Sergio Ayllapan (Sierra Colorada), José Quintuqueo (Esquel) y Lautaro Espinosa (Gualjaina).

En tanto la ganadora de esta prueba fue Luna González, seguida por Maira Pérez y Carol Méndez.

Para completar la información, debemos señalar que en los 6km el más rápido fue Nicolás Mancilla (había ganado en los 5km de Frontera Trail), superando a Adriana Avalos y Cristian Ainqueo.

TODOS LOS TIEMPOS

Los atletas que quieran conocer los tiempos de la carrera, en cualquiera de las tres distancias, podrán abrir el siguiente link: MONTAÑITAS TRAIL