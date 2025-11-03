Jóvenes karatecas de la Comarca despiertan orgullo y sueñan con el Mundial de Egipto

Un grupo de diez jóvenes karatecas del Dojo Jion de El Hoyo se prepara para viajar a Concordia, Entre Ríos, donde el próximo 8 de noviembre participarán del Torneo Nacional de Karate 2025. El encuentro reunirá a competidores de todo el país y será determinante para la posible clasificación al Campeonato Mundial de Egipto 2026.

Los representantes de la Comarca Andina y Chubut son: Pedro Treuque, Julián Ortega, Tahiel Cayuleo, Lautaro González, Liz Adara Zúñiga, Ciro Rian Salinas, Laura Maribel Tilbe, Ian Exequiel Monsalve, Cassia Tejeiro Lochbaum y Sofía Mavar. Entre ellos, cinco fueron seleccionados como talentos regionales.

El Dojo Jion, que funciona en El Hoyo desde hace 15 años y cuenta con más de 20 alumnos, será el único dojo de la Comarca Andina y la provincia de Chubut en esta competencia nacional.

Preparación y apoyo

El viaje a Concordia representa un esfuerzo económico para las familias de los jóvenes, por lo que los karatecas están llevando adelante acciones solidarias para cubrir los gastos de traslado y hospedaje.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias: karate2026elhoyo (a nombre de Linna Díaz).

Desde el dojo expresaron su agradecimiento a la comunidad, familias y comercios, cuyo apoyo hace posible que estos jóvenes sigan creciendo en el deporte y representen a El Hoyo, la Comarca Andina y la provincia de Chubut.

