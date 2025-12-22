Desde enero se levantan las restricciones de gas en la zona cordillerana

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que a partir del 5 de enero se eliminan las restricciones en el suministro de gas en la región cordillerana, tras los avances en la ampliación del Gasoducto Cordillerano, una obra financiada de manera conjunta por Río Negro, Chubut y Neuquén.

El anuncio implica un cambio para localidades que durante años tuvieron limitaciones para nuevas conexiones, afectando barrios, loteos y proyectos habitacionales.

Trabajo conjunto de tres provincias

Weretilneck remarcó que el avance fue posible gracias a un acuerdo político y financiero entre las provincias patagónicas, con un rol central del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el acompañamiento del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

“El trabajo conjunto permitió que los bancos de Chubut y Neuquén financien esta obra, y que Camuzzi y Enargas la lleven adelante”, explicó el mandatario rionegrino, al referirse a una infraestructura largamente postergada.

Ese esquema permitió conectar el gasoducto cordillerano con el sistema Patagónico, una vinculación que estaba pendiente, y avanzar además en dos estaciones potenciadoras, ubicadas en Gobernador Costa y Tecka.

Fin de las restricciones

Según explicó Weretilneck, la finalización de estas obras permitirá que Camuzzi levante todas las restricciones que afectaban al sistema. “Los barrios que estaban pendientes ahora se van a poder conectar, los loteos que estaban frenados se van a poder hacer”, señaló el gobernador.

La ampliación del Gasoducto Cordillerano permitirá incorporar a más de 15.000 viviendas a la red de gas natural, beneficiando a localidades como Bariloche, El Bolsón, Ñorquinco, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu, además de zonas de Chubut y Neuquén.

Inversión histórica para la Patagonia

La obra implica una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos, aportados en partes iguales por las tres provincias, y contempla la instalación de plantas compresoras que estuvieron abandonadas durante más de seis años.

Weretilneck remarcó que este avance es fundamental porque la Patagonia es el principal motor energético del país, produciendo casi la totalidad del gas y el petróleo de la Argentina, además de gran parte de la energía hidroeléctrica y eólica.

“El crecimiento constante de nuestras ciudades, especialmente en la cordillera, demanda más servicios. Esta obra garantiza mejores condiciones ahora y desarrollo futuro”, sostuvo.

Contexto social y mensaje político

En un tramo más amplio de su mensaje, el gobernador también hizo referencia a un año complejo para la zona de la Comarca Andina, marcado por incendios forestales, un invierno sin nieve y el impacto económico que eso tuvo sobre el empleo y la actividad turística.

“Hemos pasado un año difícil, pero si hay algo que tenemos los rionegrinos y los bolsoneses es garra y fuerza. Eso es lo que nos va a permitir salir adelante”, expresó.

O.P.