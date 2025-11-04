17°
Martes 04 de Noviembre de 2025
04 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Otro día primaveral soñado, con sol, calma y hasta 20 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin lluvias a la vista. Ideal para disfrutar al aire libre.
El martes comenzó en la Comarca Andina con cielos despejados y 9°C, pero rápidamente la temperatura comenzó a subir con el correr de las horas.
A media mañana, en las distintas localidades, el termómetro ronda los 11 a 13 grados, bajo un sol pleno y con aire calmo del suroeste, apenas entre 2 y 12 km/h.

 

No se registran probabilidades de precipitación para todo el día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

Tarde ideal: sol, calma y hasta 20°C

 

Para la tarde se espera un ambiente casi perfecto: sol a pleno, algunas nubes dispersas y una máxima que podría alcanzar los 19 o 20 grados.
El viento soplará suave, del oeste y suroeste, entre 7 y 12 km/h, con ráfagas leves.

 

 

El índice UV será muy alto entre el mediodía y las 14 horas, por lo que se recomienda uso de protector solar, gorra y lentes de sol si se planea disfrutar del aire libre.

 

Una noche serena para cerrar el día

 

Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado o parcialmente nublado, con una temperatura que descenderá a los 9 o 10 grados.
El clima seguirá estable, seco y agradable.

 

Efemérides del 4 de noviembre

 

Además de este clima espectacular, el día trae consigo algunas curiosidades:

 

  • Día de la UNESCO: se conmemora la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creada un 4 de noviembre de 1946, con el objetivo de promover la paz y la cooperación entre los pueblos.

     

  • Día Mundial del Caramelo: una fecha para recordar el origen de uno de los placeres más universales, que comenzó siendo una medicina exclusiva para los ricos y hoy endulza al mundo entero.

     

 

O.P.

 

