Miércoles 05 de Noviembre de 2025
RED43 sociedad #Esquel
05 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El Jardín N°4403 renueva su estética con la ayuda de estudiantes de la Escuela N°758

Silvia Pérez, directora del Jardín n°4403 de Esquel, celebró el trabajo de los estudiantes de la Escuela n°758, que se propusieron embellecer el espacio con nuevos murales.
Silvia Pérez, directora del Jardín n°4403 de Esquel, celebró el trabajo de los estudiantes de la Escuela n°758, que se propusieron embellecer el espacio con nuevos murales.

 


El proyecto que nace desde una materia y se vuelve una acción concreta: “Es un proyecto que presentó el profesor Trejo, de la escuela 758, junto a sus estudiantes de quinto año. ya vinieron la semana pasada, a limpiar todo el zócalo del frente del jardincito, por la calle Volta. Después viene otro grupo, van a venir a dibujar, y otra semana que van a venir a pintar, y la última vienen a inaugurar”, explicó la directora.

 


El jardín tiene su proyecto “Embelleciendo el Jardín”, pero cuenta Silvia “por una cosa o la otra, el año pasado no lo hicimos” y por eso, la invitación de la 758 fue aceptada con gusto: “Conseguimos pintura a través de familias. La semana anterior citamos a familias, docentes, todo el personal auxiliar, a pintar la parte de Almafuerte, todo lo que es el paredón de nuestro jardín, así que ya cambió bastante la estética”.

 


El Jardín n°4403 tiene sus inscripciones abiertas

 


La matrícula para el ciclo lectivo 2026 en el jardín ya tiene sus inscripciones abiertas: “Este año tenemos una matrícula de 82 estudiantes, son 6 salas, 3 salas a la mañana y 3 salas a la tarde. A la tarde son más cantidad de estudiantes que a la mañana” explicó.

 


Inscripciones online y presenciales: “Ya hubo las inscripciones online, bueno, nos informaron de supervisión que van a haber nuevas inscripciones ahora en noviembre y el año que viene, seguramente en febrero”. Estas últimas: “va a ser de manera presencial, van a tener que llenar una planilla y si hay interesadas en la asistencia lo podemos dejar anotado”.

 


El próximo paso del jardín es cortar el césped para quedar totalmente renovado para la comunidad y los más chicos.

 


SL
 

 

