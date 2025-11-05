Invitan a una jornada comunitaria para aprender a hacer jabones naturales

Epuyén invita a una experiencia diferente con la Jaboneada Comunitaria, una propuesta abierta y gratuita organizada por la Coordinación de Ambiente junto a la Fundación Onda Andina.

La jornada se realizará el sábado 22 de noviembre, desde las 9:30 horas, en el edificio de Turismo y Ambiente, donde se aprenderá a elaborar jabones naturales con productos nobles y ecológicos.

Propuesta sustentable y artesanal

Durante el encuentro se elaborarán jabones con miel, cera de abejas, base aromática de lavanda y harina de avena, ingredientes que combinan propiedades nutritivas, exfoliantes y relajantes.

Además de promover el cuidado de la piel, la iniciativa busca fomentar hábitos de consumo responsables y reducir el uso de productos industriales, contribuyendo así a la protección del ambiente.

Beneficios del jabón natural

Los jabones artesanales que se elaborarán durante la jornada ofrecen múltiples ventajas: no dañan la piel ni las manos, ayudan a quitar manchas, y son 100% naturales y biodegradables.

Cada participante podrá llevarse una parte de lo que elabore.

O.P.