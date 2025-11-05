12°
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
05 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Miércoles con sol, calorcito y posible cambio hacia la tarde

Después de un martes primaveral soñado, este miércoles 5 de noviembre comienza con sol y temperaturas agradables. Sin embargo, el SMN anticipa que hacia la tarde y noche podrían registrarse tormentas aisladas.
El día arranca ideal: el cielo luce soleado y el aire fresco de la mañana apenas se nota, con temperaturas cercanas a los 11 °C y vientos muy leves del noroeste.
Después de la jornada primaveral de ayer (una de esas que invitan a salir, con cielos limpios y un ambiente de postal), este miércoles mantiene el espíritu, al menos durante la primera parte del día.

 

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presenta con algo de nubosidad y sin chances de lluvia (0%), pero hacia la tarde el panorama podría cambiar.
Entre las 14 y las 18 horas, se espera un aumento de nubosidad, con probabilidad de tormentas aisladas del 10 al 40 %, y una temperatura máxima estimada en 18 a 23 °C, dependiendo de la zona.

 

 

Durante la noche, el SMN prevé chaparrones dispersos, mientras los vientos se mantendrán moderados del oeste y noroeste, entre 13 y 22 km/h, con algunas ráfagas leves.
En resumen: día templado, con sol, pero atención al cielo por la tarde.

 

Efemérides del 5 de noviembre

 

Hoy se conmemoran al menos tres fechas especiales:

 

  • Día Internacional de las Personas Cuidadoras, en homenaje a quienes brindan su tiempo y energía al cuidado de los demás.

     

  • Día Internacional del Payaso, en honor a Miliki y a todos los artistas que llenan de sonrisas los circos y hospitales del mundo.

     

  • Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, impulsado por la ONU para promover la prevención y la respuesta ante desastres naturales.

     

 

O.P.

 

