Lago Puelo inaugura su gran Feria del Libro

La Dirección de Cultura de Lago Puelo abre hoy las puertas de una nueva edición (y la más grande hasta ahora) de la Feria del Libro, una propuesta que reunirá durante tres días a escritores, artistas, músicos, instituciones educativas y vecinos de toda la Comarca Andina.

“Venimos trabajando hace mucho tiempo en esta feria, organizándola junto al Centro de Formación Profesional, los Institutos de Formación Docente y Artística 814, y las escuelas de la localidad. Es la primera vez que nos animamos a hacerla grande, en el Gimnasio Municipal”, expresó Graciela Huenchupan, directora de Cultura.

La feria comienza hoy jueves a las 11 hs y se extenderá hasta el sábado 8, con horarios de 11 a 17 hs (jueves y viernes) y de 14 a 20 hs el sábado.

Un espacio para disfrutar y aprender

“Hay mucha expectativa porque la propuesta es muy completa: más de 60 stands de editoriales, escritores y proyectos educativos, además de talleres, música, teatro y danza”, adelantó Nantue Hines, del equipo de Cultura.

El programa incluye desde presentaciones de libros y obras teatrales (como la de Tato Affif), hasta radio teatro, danza folclórica y música en vivo con artistas de la zona.

En paralelo, habrá talleres de escritura, armado de libros, programación y capacitaciones diversas, muchas de ellas gratuitas y abiertas al público.

Escuelas, historia y futuro

El evento cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura de Chubut, y la participación activa de escuelas.

“Trabajamos con los docentes para que los alumnos puedan venir a recorrer los stands, conocer las ofertas educativas y participar en los talleres. También vienen instituciones de otras provincias, como la Universidad de Córdoba, UTN, Siglo XXI y los institutos de formación docentes de la zona”, explicó Huenchupan.

Además, habrá un espacio histórico a cargo de la Comisión Promuseo, que presentará objetos y relatos de los antiguos pobladores, ofreciendo una mirada al pasado y al patrimonio local.

O.P.