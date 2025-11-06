20°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 06 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chuubut
06 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut participó del 50° Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, representó a la provincia en el encuentro y expuso los avances logrados en territorio con el acompañamiento de UNICEF y del gobernador. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres participó activamente, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, del 50° Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un espacio de trabajo conjunto entre la Nación y las 24 jurisdicciones provinciales que se realizó en Buenos Aires.

 

Durante el encuentro, se presentó el Plan Federal de Primera Infancia, que incluye la Estrategia Federal de Primera Infancia, el Programa Federal de Primera Infancia y el Programa Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer los sistemas locales de cuidado y garantizar el desarrollo integral desde los primeros años de vida.

 

En representación de la provincia, la ministra de Desarrollo Humano Florencia Papaiani expuso la realidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Chubut y detalló el trabajo articulado que se viene llevando adelante junto a UNICEF para el fortalecimiento de los Servicios de Protección de Derechos, priorizando la atención integral de las infancias y la mejora continua de las políticas públicas en el territorio.

 

Decisión política del gobernador

 

Tras el encuentro Papaiani valoró la presencia y participación activa de Chubut en el encuentro al señalar que desde la provincia "compartimos la experiencia y los avances que venimos llevando adelante gracias a la decisión política del gobernador Ignacio Torres junto a los municipios y con el acompañamiento de UNICEF, fortaleciendo los Servicios de Protección de Derechos y los Espacios de Desarrollo Infantil en toda la provincia". 

 

Además la ministra provincial celebró "la mirada federal en esta propuesta para nuestras áreas que tanta atención requieren".

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un padre sin consuelo: fue a visitar a su hija estudiante y la encontró muerta
2
 "La 10": El food truck de Iris que conquista Esquel y apunta a la Plaza del Cielo
3
 Fin de Temporada: Los tulipanes de Trevelin se despiden con doble "lluvia de pétalos"
4
 La Corte Suprema acepta la demanda de Chubut por Hidroeléctrica Futaleufú
5
 "Estoy contando los días para medirme con los mejores"
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
4
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
5
 Muestra anual del EPJA y Semana Global del Emprendedorismo: "Juntos contribuimos"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -