Comarca Andina, Argentina
Jueves 06 de Noviembre de 2025
06 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Detuvieron a un hombre acusado de violencia de género y abuso sexual

Un joven de 32 años fue arrestado este jueves por la mañana en inmediaciones de la plaza Pagano. Estaba prófugo desde el día anterior y era buscado por un caso de violencia de género y abuso sexual.
La detención fue realizada por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón, luego de que un efectivo policial que se retiraba de su turno reconociera al sospechoso cerca del espacio público céntrico.

 

Según informaron fuentes policiales, el agente procedió a identificarlo y reducirlo, informando de inmediato a la unidad sobre el resultado de su intervención.

 

 

El fiscal de la unidad descentralizada de El Bolsón fue notificado de la detención y dispuso las diligencias judiciales correspondientes.

 

El hombre permanecía bajo pedido de captura desde el miércoles, en el marco de una investigación por violencia de género y abuso sexual, que continúa en manos de la Justicia.

 

 

 

