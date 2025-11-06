20°
Jueves 06 de Noviembre de 2025
06 de Noviembre de 2025
Otro detenido por violencia de género: Dos casos en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, la Policía detuvo a dos hombres vinculados a causas de violencia de género. El último arresto ocurrió este jueves, cuando un sujeto con pedido de captura fue interceptado en pleno centro.
En menos de un día, la Policía de Río Negro concretó dos detenciones en El Bolsón vinculada a causas de violencia de género.

 

En este hecho, efectivos policiales interceptaron a un hombre de 28 años cuando se desplazaba en un utilitario por la intersección de Brown y Corvalán. Al verificar sus datos, confirmaron que tenía un pedido de captura vigente por una causa en la que se lo investiga por lesiones, daños y robo en contexto de violencia de género.

 

 

El detenido fue trasladado a la Comisaría y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una presunta infracción al artículo 108 del Código Procesal Penal.

 

Este operativo se suma a la detención de otro hombre, de 32 años, ocurrida horas después, también en El Bolsón, en el marco de una causa por violencia de género y abuso sexual.

 

 

 

 

