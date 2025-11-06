Otro detenido por violencia de género: Dos casos en menos de 24 horas

En menos de un día, la Policía de Río Negro concretó dos detenciones en El Bolsón vinculada a causas de violencia de género.

En este hecho, efectivos policiales interceptaron a un hombre de 28 años cuando se desplazaba en un utilitario por la intersección de Brown y Corvalán. Al verificar sus datos, confirmaron que tenía un pedido de captura vigente por una causa en la que se lo investiga por lesiones, daños y robo en contexto de violencia de género.

El detenido fue trasladado a la Comisaría y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una presunta infracción al artículo 108 del Código Procesal Penal.

Este operativo se suma a la detención de otro hombre, de 32 años, ocurrida horas después, también en El Bolsón, en el marco de una causa por violencia de género y abuso sexual.

O.P.