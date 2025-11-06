Jueves con sol, aire primaveral y algo de viento al cierre del día

La Comarca Andina amaneció a pleno sol y con temperatura agradable, después del chaparrón sorpresivo que mojó los patios y dejó el cielo cubierto durante la tarde del miércoles.

Este jueves promete una jornada estable, templada y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque el viento podría hacerse sentir hacia la tarde-noche.

Mañana luminosa y sin lluvias

A las 9, el termómetro marcaba 15 °C, con cielo despejado y sensación térmica similar. El viento soplaba suave desde el noroeste, entre 4 y 17 km/h, generando una atmósfera tranquila y primaveral.

Tarde templada

Durante la tarde se espera una máxima cercana a los 20–22 °C, con momentos de “nubes y claros” y sin probabilidades de lluvia (0–10 %).

El viento cambiará levemente hacia el oeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Noche fresca y con ráfagas

Al caer el sol, la temperatura descenderá hasta los 8–10 °C, con cielos parcialmente nublados y ráfagas del oeste que podrían llegar a 50 km/h.

En resumen: jueves estable, sin lluvias, con sol y viento moderado. Una postal clásica de primavera en la Comarca.

Una curiosidad del día: hoy es el Día Mundial del Saxofón

El 6 de noviembre se celebra el natalicio de Adolphe Sax, el creador del instrumento que revolucionó la música moderna.

Desde las orquestas militares del siglo XIX hasta el jazz, el blues y el rock, el saxofón sigue siendo símbolo de libertad y pasión.

O.P.