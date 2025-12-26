Viernes en alerta: Prohíben el uso de fuego y habrá cortes preventivos de energía

Ante el ingreso de un frente frío y la alerta meteorológica por vientos fuertes, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón dispuso medidas preventivas para este viernes 26 de diciembre, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios en la zona.

Según el comunicado oficial, durante la jornada rige la prohibición total del uso de fuego al aire libre. Desde el organismo aclararon que la situación será evaluada de manera permanente, como ocurre en otras ocasiones, y que las decisiones dependerán de la evolución del clima y de la posibilidad de que se registren lluvias significativas.

Corte preventivo de energía en varios sectores

En el mismo marco preventivo, y por pedido expreso del SPLIF, la empresa EdERSA, con autorización previa del EPRE, informó que realizará un corte programado de energía eléctrica este viernes 26 de diciembre, entre las 14 y las 16 horas.

La interrupción del servicio afectará instalaciones de media y baja tensión en los siguientes sectores de El Bolsón y alrededores: Mallín Ahogado, Villa Turismo, Cerro Amigo, Loma del Medio y Costa del Río Azul.

Desde la empresa aclararon que los horarios y las zonas afectadas podrían modificarse de acuerdo a las circunstancias del momento y a lo que surja del análisis del SPLIF.

El restablecimiento podría demorar

EdERSA informó además que, una vez autorizada la restitución del suministro eléctrico, se realizará una recorrida minuciosa de todas las instalaciones antes de normalizar el servicio, por lo que el corte podría extenderse más allá del horario previsto.

Finalmente, la empresa solicitó a los usuarios tomar los recaudos necesarios para reducir las molestias que estas tareas puedan ocasionar.

O.P.