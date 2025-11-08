14°
Sabado 08 de Noviembre de 2025
08 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: dictarán un taller intensivo de actuación frente a cámara

Durante los meses de noviembre y diciembre, Paola Riquelme y Giovanna Toneguzzo preparan un espacio cuya actividad final será la realización de un cortometraje. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Paola Riquelme y Giovanna Toneguzzo son dos artistas esquelenses formadas en Córdoba y Bs. As en diversas disciplinas artísticas vinculadas al Teatro y al Cine.

 

Ambas forman parte de la Dirección y Producción de Teatro La Juntadera, Cambia la papa Artes Escénicas y Gio Producciones.

 

Ambas, estarán dictando en los meses de noviembre y diciembre, un Taller Intensivo de Actuación frente a cámara.

 

En Teatro La Juntadera, Urquiza 254, Esquel, el espacio está destinado a personas adultas (sin límite de edad) 

 

Con el objetivo de brindar un espacio creativo para explorar la mirada delante y detrás de cámara, aprender técnicas actorales y audiovisuales, desarrollar habilidades de actuación frente a cámara, desde la naturalidad hasta la construcción de personajes, el taller culminará con la realización de un cortometraje grupal.

 

Valor: 70.000 por las 8 clases o 40.000 por mes.
Para solicitar beca o media beca: envía nota de intención a teatrolajuntadera@gmail.com 

 

Inscripciones y consultas: WhatsApp al +542945334556 

 

Horarios:
Grupo 1: Sábados de 18:30 a 20 hs. 
Grupo 2: Martes de 20:30 a 22 hs.

 

Materiales:
Cámaras o dispositivos móviles, celulares o tablets.

 

SL

 

