Esquel: dictarán un taller intensivo de actuación frente a cámara

Paola Riquelme y Giovanna Toneguzzo son dos artistas esquelenses formadas en Córdoba y Bs. As en diversas disciplinas artísticas vinculadas al Teatro y al Cine.
Ambas forman parte de la Dirección y Producción de Teatro La Juntadera, Cambia la papa Artes Escénicas y Gio Producciones.
Ambas, estarán dictando en los meses de noviembre y diciembre, un Taller Intensivo de Actuación frente a cámara.
En Teatro La Juntadera, Urquiza 254, Esquel, el espacio está destinado a personas adultas (sin límite de edad)
Con el objetivo de brindar un espacio creativo para explorar la mirada delante y detrás de cámara, aprender técnicas actorales y audiovisuales, desarrollar habilidades de actuación frente a cámara, desde la naturalidad hasta la construcción de personajes, el taller culminará con la realización de un cortometraje grupal.
Valor: 70.000 por las 8 clases o 40.000 por mes.
Para solicitar beca o media beca: envía nota de intención a teatrolajuntadera@gmail.com
Inscripciones y consultas: WhatsApp al +542945334556
Horarios:
Grupo 1: Sábados de 18:30 a 20 hs.
Grupo 2: Martes de 20:30 a 22 hs.
Materiales:
Cámaras o dispositivos móviles, celulares o tablets.
