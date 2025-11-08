Lluvias y tormentas aisladas marcarán la jornada de hoy sábado

La jornada de hoy será inestable, marcada por alta probabilidad de precipitaciones y una máxima de 19°C.

Mañana y Madrugada: Se esperan lluvias aisladas con probabilidad de precipitación de hasta 70%. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 14°C.

Tarde: La inestabilidad se acentúa con pronóstico de tormentas aisladas (40-70% de probabilidad). La temperatura máxima alcanzará los 19°C.

Noche: Mejora el tiempo, con cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitación baja significativamente. La temperatura será de 15°C.

Viento: Se mantendrá leve a moderado (7 a 22 km/h), rotando del Sur a la mañana hacia el Noreste por la tarde y noche.

F.P