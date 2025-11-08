14°
Sabado 08 de Noviembre de 2025
08 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Lluvias y tormentas aisladas marcarán la jornada de hoy sábado

Entérate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
 La jornada de hoy será inestable, marcada por alta probabilidad de precipitaciones y una máxima de 19°C.

 

 

  • Mañana y Madrugada: Se esperan lluvias aisladas con probabilidad de precipitación de hasta 70%. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 14°C.

     

 

  • Tarde: La inestabilidad se acentúa con pronóstico de tormentas aisladas (40-70% de probabilidad). La temperatura máxima alcanzará los 19°C.

     

 

  • Noche: Mejora el tiempo, con cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitación baja significativamente. La temperatura será de 15°C.

     

 

  • Viento: Se mantendrá leve a moderado (7 a 22 km/h), rotando del Sur a la mañana hacia el Noreste por la tarde y noche.

     

 

F.P

 

