Todos por un mamógrafo: Martín León, Diego Álvarez y Sergio Ayllapán alcanzaron el primer puesto en Senderos Trevelin

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Fue una verdadera fiesta no solo del atletismo, sino de la solidaridad, del compromiso y del pensar que con el deporte se puede lograr grandes cosas. Y la compra de un mamógrafo puede ser posible a través del deporte, será posible en un futuro inmediato, más temprano que tarde.

Más de 350 corredores (en verdad, no todos corredores) le dieron vida a la segunda edición de Senderos Trevelin, competencia atlética que tuvo cuatro recorridos, la multitudinaria de 5km recreativa, además de distancias más largas como ser 12, 18 y 25km.

En la distancia más larga, la victoria quedó en poder de Martín León, atleta Awkache de la localidad de Paso de Indios quien hizo un tiempo de 2hs 44min 27seg para unir lo 25km (aunque según su reloj, corrió arriba de los 27km).

Detrás él, llegaron Aldo Soto y Emanuel Lagos, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

Por el lado de las mujeres, Aurora Dominé, de Alto Rio Senguer, fue la ganadora (tiempo de 3hs 07min 32seg) superando a Patricia Aranda y a Cristina García quienes completaron el podio general femenino.

En la prueba de los 18km, sin dudas hay que destacar lo de Mariana Anguita, quien terminó tercera en la clasificación general. La victoria quedó en poder de Diego Álvarez, de Trevelin, con un tiempo de 2hs 00min 01seg, en tanto Jonathan Estuardo Topazzini terminó en la segunda posición, quien llegó a 4min 42seg detrás del ganador.

Mariana Anguita logró la tercera posición, justo por delante del atleta olímpico Eulalio “Coco” Muñoz.

Para ser sincero, “Coco” corrió más de 23km. Según él no se perdió en el recorrido, “ya que seguí todas las cintas amarillas”, según lo destacó.

Pero para “Coco” Muñoz todo esto es una anécdota. Todos sabemos que es el mejor, que no está en su mejor momento, pero que con su sola presencia revaloriza este tipo de competencia y sobre todo el apoyo de él para con el Hospital Rural de Trevelin.

Para completar la información, en la distancia de los 12km la victoria quedó para Sergio Ayllapán (1hs 54min 23seg), superando a Dionisio Nahuelquir y a Lisandro Carrillo quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Por el lado de las mujeres, el podio estuvo conformado por Silvana Parra, Carla Alonso y Stella Carrillo, quienes llegaron las tres prácticamente “tomadas de las manos”.

Seguramente en los próximos días, desde la tesorería de la Cooperadora del Hospital Rural de Trevelin darán a conocer el balance económico de la carrera, remarcando que el Mamógrafo tiene un costo aproximado a los 150 mil dólares.