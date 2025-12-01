San Martín se clasificó para la final del Torneo Pre Federal de Básquet

Con un equipo netamente local. Sin refuerzos y solo por el amor a la camiseta, el primer equipo de básquet de San Martín de Esquel jugará la final del Torneo Pre Federal al vencer en dos juegos al elenco de la Escuela Municipal de Bariloche.

El segundo partido, que se jugó este sábado en Esquel, tuvo un resultado favorable para el equipo dirigido por Daniel Kees y Sebastián Fogliatti por 99 a 85.

De esta manera, el equipo de nuestra ciudad jugará a partir de este fin de semana la gran final, al mejor de tres partidos, cuyo rival se conocerá recién esta noche.

Es que hoy a las 20 hs, Lacar será local en el tercer y definitivo partido cuando enfrente a Municipal Dina Huapi. Debemos señalar que la serie está uno a uno tras la victoria de cada uno de estos equipos, ambos en carácter de visitante.

Tras la victoria como visitante por 75 a 65, el elenco de San Martin pudo “abrochar” tras vencer por una diferencia de14 puntos ante el elenco de Municipal Bariloche y es el primer clasificado para la gran final que se jugará a partir de este fin de semana, al mejor de tres partidos.

En la victoria del sábado en Esquel, Juan Martínez Aguirre fue el máximo anotador de la noche con 25 puntos, en tanto Joaquín Rey aportó 20 puntos y Jeremías Gómez logró 17 tantos (Fotos de José Luis Reybaud - Tribuna Deportiva).