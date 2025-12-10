Otra granada en el lago: Nuevo hallazgo activó un operativo de Explosivos

La intervención estuvo a cargo de la División Explosivos Esquel y de la Comisaría de Distrito Epuyén, según informó la Policía del Chubut.

El hallazgo

El hecho ocurrió este lunes 8 de diciembre alrededor de las 18:25, cuando un ciudadano que realizaba buceo libre divisó lo que parecía ser una granada a unos 30 metros de la orilla, en la zona conocida como Playa Escondida del Parque Puerto Bonito.

El buzo decidió no tocar el artefacto y optó por señalizar el lugar colocando una lata en el agua para facilitar la identificación. De inmediato dio aviso al personal policial.

Ante la situación, la Policía desalojó preventivamente el Parque para evitar riesgos y notificó a la División Explosivos, que se trasladó desde Esquel.

Ingreso al agua y verificación del artefacto

Una vez en el lugar, dos jefes (uno de la División Explosivos y el jefe de la Comisaría de Epuyén) ingresaron al lago para localizar el punto marcado.

Al realizar la inmersión, confirmaron que se trataba de una granada de mano modelo FMK2, de color verde y con un leve estado de oxidación visible tanto en su cuerpo como en su sistema de iniciación.

Los especialistas constataron que el artefacto conservaba la chaveta de seguridad y la de transporte, lo que permitió extraerlo con mayor margen de control. Tras asegurar el dispositivo, trasladaron la granada hacia la orilla para una inspección detallada.

Sin mecanismo detonador

Durante la revisión en tierra, el personal confirmó que la granada carecía de mecanismo detonador, un dato que redujo el nivel inmediato de riesgo.

Aun así, se siguió el protocolo para material explosivo: se aplicó cinta de seguridad, se verificó su estado y se dispuso su traslado preventivo hacia Esquel, donde quedó bajo resguardo de la División Explosivos hasta su futura disposición final.

Segundo hallazgo en pocos días

Este episodio ocurre solo nueve días después de que dos hermanos que también buceaban en el lago encontraran otra granada FMK2 (esa vez con un estado de corrosión más avanzado) lo que también derivó en la evacuación del Parque Puerto Bonito.

O.P.