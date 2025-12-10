Continúa el intenso operativo para controlar el incendio forestal en El Turbio

El Gobierno del Chubut, a cargo de Ignacio “Nacho” Torres, mantiene un intenso despliegue de recursos humanos y materiales para combatir el incendio forestal detectado el primero de diciembre en la zona de El Turbio. El arduo operativo lleva diez días y es coordinado por la Secretaría de Bosques provincial, a cargo de Abel Nievas.

Más de 100 personas, entre combatientes y equipos de apoyo dependientes de diferentes instituciones, forman parte de este esfuerzo. Las operaciones del martes incluyeron ataque directo con agua y herramientas manuales para sofocar focos secundarios del flanco izquierdo, y la construcción de una faja cortafuego con despeje de material desde Puesto de Vigueras hasta el Río Turbio para el ataque indirecto previsto.

Para hoy, está programada la continuidad de tareas sobre el flanco izquierdo, cerca de la cabeza, buscando realizar ataque directo con herramientas manuales y agua para combatir focos secundarios sobre la costa del Río Turbio. Las tareas de control directo son complejas debido al combustible vegetal pesado encendido y a la topografía del terreno, que dificulta el desplazamiento del personal y su seguridad, además de la presencia de material rodante.

Participan del operativo las bases Golondrinas, Epuyén, Cholila, El Maitén, Lago Puelo, El Turbio, Brigada Nacional Sur del SNMF, ICE de Parques Nacionales (Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Alerces) y el SPLIF de Río Negro. Diferentes instituciones acompañan el esfuerzo, entre ellas la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Prefectura, Ejército Nacional Argentino, Ministerio de Educación y Hospital Rural y Regional Patagonia de AFE. Finalmente, están disponibles para operar si las condiciones lo permiten tres helicópteros con helibalde, un avión hidrante y dos aviones anfibios.

E.B.W.