Turismo en Esquel: "uno de los municipios que más ha avanzado en la inversión"

El intendente Matías Tacceta fue parte en el Hotel Tehuelche, de la presentación del Plan Estratégico de Turismo, en un espacio que busca dialogar entre privados y organismos púbicos para potenciar los objetivos de hacer de Esquel una ciudad turística.

Taccetta comenzó remarcando que, en su plan de gestión, el Turismo es algo clave: “Queremos que sea una ciudad turística. Y ser una ciudad turística es trabajar en grupo, dejar de intentar cada uno por su lado, y tener en cuenta que todos somos parte, tanto del sector privado como del sector público”.



De aquel proyecto inicial, el Municipio alcanzó el 80% de sus objetivos: “La ley de Promoción a la Inversión Turística es todo un éxito, dentro de la provincia es uno de los municipios que más ha avanzado en la inversión, con promoción positiva, creando trabajo, no solamente en la construcción, sino a futuro en el servicio que brinda cada uno de los prestadores turísticos”.



El cambio en la traza de la Ruta 40: “anunciado por nuestro gobernador, también por la gestión vinculada al turismo, creemos que la conectividad es, en gran parte, algo que nos beneficia, no solamente son las infraestructuras turísticas de la ciudad, sino también lograr la conectividad".



La creación de la Agencia de Turismo de Esquel, organismo mixto donde los privados administrarán los fondos turísticos y definirán las estrategias de promoción y desarrollo, se presentará al Consejo Deliberante: “Considero que son ustedes, como privados, como prestadores turísticos, los que tienen que definir las políticas a futuro. Ustedes van a durar mucho más de lo que voy a durar yo en el cargo, entiendo que el político tiene que colaborar, tiene que poner su semilla y dejar su huella, pero son ustedes los que van a vivir de esto”.



Taccetta concluyó instando a los prestadores a tomar las herramientas del estado y de la perspectiva en conjunto por el bien mutuo tanto de su trabajo como de la comunidad: “El año que viene, en el año 2026, nuestra tercera gestión, vamos a culminar nuestro eje, la agencia turística, creando una agencia de turismo en la cual los fondos van a ser administrados por ustedes, y van a decidir que van a hacer con los fondos destinados”.



SL

