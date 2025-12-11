16°
Incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces: ya afecta 150 hectáreas de bosque nativo

El fuego, iniciado por la caída de un rayo, se desarrolla en una zona remota del Lago Menéndez. Trabajan brigadistas, un avión anfibio y dos helicópteros, mientras varias sendas de alta dificultad permanecen cerradas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un foco de incendio forestal fue detectado el 9 de diciembre en el sector oeste del Parque Nacional Los Alerces, en el Brazo Sur del Lago Menéndez, luego de la tormenta eléctrica del 29 de noviembre. El fuego se ubica en un área aislada, sin presencia humana ni caminos de acceso, y actualmente permanece activo sobre unas 150 hectáreas de bosque nativo, sin infraestructura amenazada.

 

En el combate trabajan una cuadrilla de brigadistas, un avión anfibio y dos helicópteros de la Agencia Federal de Emergencias equipados con helibalde, cuya operatividad dependerá de las condiciones meteorológicas. Para hoy rige un alerta amarilla por vientos intensos, con ráfagas previstas entre 35 y 45 km/h.

 

 

 

Las autoridades informaron que las sendas de alta dificultad —Laguna del Toro, Travesía La Balsa, Portezuelo, Lago Krügger, Glaciar Torrecillas y Laguna El Antiguo— permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. El resto de las áreas de uso público y los servicios turísticos funcionan con normalidad.

 


Se recuerda que el uso del fuego está prohibido hasta el 30 de abril de 2026, exceptuando los espacios habilitados en campamentos administrados por prestadores autorizados.

 

 

R.G.

 

